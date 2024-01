Giancarlo Granda, Carolina Salvatore, Milena Merino y otros periodistas deportivos le dijeron adiós a GOLPERU

Conoce qué periodistas dejarán GOLPERU - Créditos: Composición Infobae

Cada fin de año, las diferentes casas televisoras renuevan sus respectivas parrillas de contenidos y a causa de ello, son varios los talentos que son cesados. El 2023 no fue la excepción, por lo que ahora son varios los rostros que no veremos en las pantallas de uno de los canales deportivos más reconocidos del país.

Se trata de GOLPERU, casa televisora de Movistar, que tomó la decisión de no extender su vínculo con diversos periodistas. Esto debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) obtuvo los derechos de transmisión de la mayoría de equipos del torneo local, dejando solo con tres (Universitario, Sport Boys y Carlos Mannucci) al Consorcio Fútbol Perú para este 2024.

Según se pudo conocer, fueron 11 los comunicadores que fueron informados acerca de su no continuidad el pasado 30 de diciembre. La encargada de darles a conocer la noticia fue Johanna Dávila Pinto, gerente de Nix Media, mano derecha de Werner Schuler, dueño de la productora.

La lista en mención está integrada por Carolina Salvatore, Milena Merino, Giancarlo Granda, Nair Aliaga, Ana Lucía Rodríguez, Karla Chocano, Julián Fernández, Bruno Ginocchio, Sergio Moreno, Javier Sáenz y Titín Drago. A ellos se le suman camarógrafos y trabajadores de producción.

Emotivas despedidas

A través de sus redes sociales, Milena Merino, quien desde 2019 se sumó a la empresa de telecomunicaciones, confirmó la llamativa noticia y reveló que fue notificada pocos días después de dar a luz de su segundo hijo, algo que le llamó mucho la atención.

“Lamentablemente, tengo que contarles y responderles a la pregunta que me han hecho tantas veces en los últimos días, de dónde voy a estar el 2024. No voy a continuar en las pantallas de GOLPERU y no es una decisión propia, es una decisión que me cayó como un ‘balde de agua fría’. No les voy a mentir diciendo que ‘ya tengo nuevos proyectos’, porque no fue así. Me tomó trabajo procesar, pero hoy lo cuento abiertamente porque sé que vienen cosas mejores”, expresó.

Periodista comentó que decisión de no renovar su contrato fue unilateral y a pocos días de ser madre por segunda vez. (Tik Tok Milena Merino)

Por su parte, Bruno Ginocchio hizo lo propio en su cuenta personal de Twitter. “Llegó el momento de despedirme de GOLPERU, de cerrar un ciclo. Han sido casi 8 años y estoy muy agradecido con todas las personas que me ayudaron en mi crecimiento profesional. Ahora se vienen nuevos desafíos en mi carrera que tanto me apasiona, fuerte abrazo!”.

Periodista deportivo Bruno Ginocchio se despidió de GOLPERU

Mientras que, Titín Drago también aprovechó en despedirse con un emotivo mensaje. “Hoy me siento agradecido con Dios por haber compartido estos 7 años en GOLPERU! Me llevo grandes amigos y compañeros para siempre. Vendrán ahora nuevos proyectos, porque así es el fútbol y la vida continua”.

Si bien Giancarlo Granda no ha confirmado la noticia, finalizada la temporada 2023, escribió lo siguiente en Instagram: “Adiós 2023. Se acabó una nueva temporada en los relatos. Agradecido con todos por la oportunidad de cumplir un sueño. Gracias a todos por los comentarios positivos. Hoy nos despedimos junto a Carolina Salvatore y ‘Titin’ Drago. Un fuerte abrazo de gol, y hasta que el fútbol nos vuelva a encontrar”.

¿Desde cuándo GOLPERU transmite partidos de Liga 1?

Werner Schuler, alto exejecutivo de Telefónica en Perú, fundó Nix Media en 2013. Dicha empresa se encargó de dar servicios de producción al mercado local e internacional. Su primer cliente fue Telefónica, que le encomendó la realización del canal GOLPERU, el cual hasta el día de hoy funciona desde el distrito de Lurín.

Recordemos que fue el 27 de abril del 2016 cuando el Consorcio Fútbol Perú inició con las transmisiones de eventos deportivos, precisamente de la Primera División del fútbol peruano. Es así que ya son poco más de siete años los que viene transmitiendo partidos del torneo local.