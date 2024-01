“El Gran Chef Famosos La Revancha”: Armando Machuca, Mayra Goñi y Junior Silva pasaron a noche de sentencia

'El Gran Chef Famosos' dio a conocer qué participantes fueron a sentencia. (Foto: Captura de Latina)

Armando Machuca, Mayra Goñi y Junior Silva no lograron convencer al jurado y fueron los sentenciados de la noche. Junior Silva tuvo el peor desempeño de la noche en el primer platillo, que fue unas fajitas mixtas con sour cream y pico de gallo. El actor no logró emplatar y presentó un plato vacío al jurado.

“Junior no has cumplido con nada. No tiene sentido que pruebe esto. Pero yo tengo fe en ti, hermano. En el siguiente plato te vas a lucir”, fueron las palabras de ánimo de Giacomo Bocchio.

A diferencia de Silva, quien se llevó los grandes elogios del jurado luego del primer platillo fue Christian Ysla. “Está muy rico, Christian. Estás por encima de tus compañeros. Pagaría por este platillo”, le dijo Giacomo Bocchio. “Gracias maestro”, le dijo Ysla, logrando ser acreedor a ganar el beneficio de la noche.

El segundo plato de la noche fue elección libre, pero la proteína sería elegida por Ysla. Él eligió lomo fino; mientras que le dio pescado a Mayra Goñi, lomo fino a Armando Machuca y chancho a Milene Vásquez.

Mayra Goñi fue otra de las sentencias y esto se debió a que no pudo completar lo que tenía pensado presentar, que era un chilcano con pescado frito y ceviche, pero el pescado se le quemó y tuvo que improvisar con el cebiche. “Mi plato se llama ceviche calato. Sin cebolla sin limón, pero igual está rico, creo”, confesó la actriz.

Finalmente, Armando Machuca recibió varias críticas por su segundo plato que era a base de lomo fino y arroz tapado con arvejas, aceitunas y piña. “Armando, el plato donde vamos a probar nosotros, es más grande del que tú has presentado. No entiendo qué te está pasando. ¿Por qué estás tomando estas decisiones tan equivocadas? Ni siquiera lo hemos probado, pero ahí ya se te fueron un montón de puntos”, comentó Giacomo Bocchio.

Javier Masías solo optó por reírse del plato: “Se malea. Arverjitas, aceitunas y piñas. Esto está horrible Armando. Un caso de verdad. Prefiero reír para no llorar”. Giacomo continuó con sus críticas: “Al arroz le falta cocción. Parece que hubiera juntado las sobras y lo hubieras volteado para presentarlo. Me disgusta que sea esto lo que estés entregando. Te estimo, pero tú das mucho más que esto”, afirmó el chef.

¿Mayra Goñi niega que sintió amor por Ricardo Mendoza?

Durante la competencia, José Peláez se acercó al stand de Mayra Goñi y le preguntó si había encontrado el amor, si lo había dejado ir o si jamás lo había encontrado a lo que la participante le dijo que no. “No lo he encontrado. He encontrado el amor de mocosa”, fue lo que aseguró.

Frente a ello, Peláez volvió a hacerle la pregunta si es que hace poco no lo había encontrado, pero Mayra Goñi aseguró que no. “No, no encuentro el amor Peláez. Mira, ni se me enciende la llama de la carne (por el plato que cocinaba), menos del amor”, aseguró, dejando entrever que la relación que mantuvo el año pasado con el comediante Ricardo Mendoza no habría sido un sentimiento tan fuerte para ella.

Javier Masías comentó sobre reacción de Mónica Torres

En la gala del viernes 5 de enero de 2024, Mónica Torres fue una de las sentenciadas, cosa que no le gustó a la participantes y decidió irse del set ni bien terminó el programa. Inclusive, se fue y tiró la puerta de lo molesta que estaba. Acerca de ello, Javier Masías empezó el programa de este sábado 6 de enero indicando que nadie debe de confiarse en el concurso de cocina.

“Ayer ha quedado demostrado que los competidores toman decisiones. Si las decisiones son malas y se confían, eso puede pasar. Yo creo que los que siempre pasan a sentencia decidirían con menos riesgos sobre aquellos que se están sobrando. Entonces hay que tener cuidado con lo que se elige”, afirmó Javier Masías en clara referencia a lo que ocurrió con Mónica Torres.

José Peláez le preguntó al jurado: “¿Considera, jurado Masías, que hay alguna persona que se esté sobrando?. Ante ello, Masías dejó en claro que nada está dicho en esta competencia: “Creo que hay que estar preparado para cualquier cosa que uno decide y asumir las consecuencias”.

¿Quiénes son los competidores eliminados hasta el momento?

Miguel Vergara fue el primer eliminado de esta etapa de “La Revancha”. En su lugar ingresó Ale Fuller. Los siguientes eliminados de la competencia fueron Susán León, Giancarlo el ‘Falco’ Granda y Karina Calmet. Por ellos ingresaron Christian Ysla, Tilsa Lozano y Nico Ponce.