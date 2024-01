La estrategia perfecta de un profesor preuniversitario para lograr que más de 140 alumnos ingresen a la UNI

Aníbal Malger, investigador, matemático, profesor y motivador que logró hacer ingresar a la UNI a más de 140 alumnos | TV Perú

En el último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 142 alumnos lograron ingresar gracias al método de un profesor preuniversitario con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo. Aníbal Malger es un ingeniero electrónico que se ha vuelto conocido en los círculos preuniversitarios, ya que, según su testimonio, casi el 60% de sus estudiantes han logrado ingresar a una casa superior de estudios.

En el último examen de la UNI, uno de sus estudiantes ocupó el primer lugar con 18.3 de puntaje en la carrera de Ingeniería Civil. De esta manera, pudo alcanzar una de las 150 plazas por las que compitió con más de 4.000 personas.

Los aspirantes se preparan intensamente con el objetivo de obtener un puntaje que les permita ingresar a esta prestigiosa casa de estudios. (Andina)

Aníbal recomienda a los jóvenes no rendirse a pesar de las dificultades que pueda haber. “Si tenemos un sueño, hay que ir tras de él y no solamente soñarlo, sino trabajar para llegar a él; las cosas llegarán en su momento. Hay que tener paciencia, mucha disciplina y fe en uno mismo”, comentó

Método del andamiaje

El docente decidió aplicar el método del andamiaje, ideado originalmente por el psicólogo ruso Lev Vigotsky, el cual consiste en proponerle al alumno retos de menos a mayor dificultad a lo largo de su proceso de aprendizaje.

La idea es que inicialmente el profesor proponga pistas o fórmulas para que, de esta forma, el estudiante eventualmente pueda completar sus tareas por sí mismo.

“Empecé a aplicar esta técnica de forma empírica conmigo mismo porque me di cuenta de que así entendía mejor. En el año 2000, cuando estudiaba educación, conocí a este autor que afirmaba que la enseñanza debe centrarse primero desde lo más básico, sin saltar a niveles muy altos. Y esto no solo es para aprender matemáticas o ciencias, sino a leer o hacer manualidades, ya que uno no aprende de golpe, sino con la supervisión de alguien que te corrige”, explicó a Andina.

Los resultados fueron finalmente publicados el 4 de diciembre en la página web de la UNI - crédito El Peruano

Uno de sus casos de éxito es que el 60% de los postulantes de su academia Grupo de Estudio Eureka entraron a la Universidad Nacional de Ingeniería en los 18 años que viene funcionando.

Indicó, además, que solo tiene 30 alumnos como máximo, para poder manejar mejor las sesiones. “Tenemos una cantidad menor de alumnos en comparación con otras academias preuniversitarias, que son masivas. Contamos solo con 4 aulas en cada una de nuestras sedes y hay 30 estudiantes como máximo en el salón, eso permite que la gran mayoría pueda alcanzar una vacante en la universidad”, resaltó.

La historia de Aníbal Malger

Además, de ser profesor de matemática y física, Malger también es tutor, coach y psicólogo. Su objetivo es brindar apoyo emocional a los jóvenes en esta etapa de sus vidas.

Luego de terminar secundaria, el docente postuló a la carrera de Medicina; sin embargo, no logró ingresar. En ese camino de autodescubrimiento, se dio cuenta de que le gustaban los números, por lo que terminó estudiando a Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Aníbal Malger dirige su propia academia preuniversitaria y tiene casos de éxito superior al 60% - crédito

Gracias a su carisma y habilidades dentro del aula, decidió ser profesor de una academia preuniversitaria en sus tiempos libres.

“Desde que empecé a estudiar en la universidad, comencé también a dictar clases (preuniversitarias) y me iba bien porque tenía gran acogida. Entonces, la vocación por la enseñanza me fue jalando inmediatamente, me encontré con ella, nos enamoramos y sentí que sería para toda la vida”, contó en entrevista con la agencia estatal.

“Hoy vemos en los chicos muchos vacíos que no son cubiertos por la familia, por lo que nuestros profesores tienen la misión de dar ese soporte emocional que requieren. Les brindamos orientación vocacional, consejería y tratamos también de hablar con los padres porque el apoyo de ellos es sumamente importante”, agregó.