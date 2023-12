Milena Warthon, la artista revelación del 2023: conquistó Viña del Mar y ganó su primera Gaviota de Plata

Milena Warthon puso el nombre del Perú en alto al ganar el Festival Viña del Mar 2023.

En definitiva, Milena Warthon ha sido la gran revelación musical del 2023. Con tan solo 22 años, la cantante peruana consiguió su primera Gaviota de Plata por la canción “Warmisitay” (“Mujercita” en español) en la categoría ‘Competencia Folclórica’ del Festival Viña del Mar 2023, el certamen más importante de América Latina.

Nacida el 21 de marzo del 2000, Milena Warthon demostró desde pequeña su talento para el canto, pero tuvo su primera gran oportunidad a los 18 años, cuando estrenó su primera producción llamada “Tú y yo”, bajo la dirección del reconocido productor musical Jesús ‘El viejo’ Rodríguez.

A lo largo de los años, Milena Warthon se ha hecho bastante popular en la palestra musical debido a sus participaciones en los programas de canto como ‘Los cuatro finalistas’ y ‘La Voz Perú’. Aunque no ganó ningún concurso, su aparición en televisión le sirvió para impulsar su carrera, estrenando temas como “La nena”, “Agua de mar” y “Déjame contarte”.

Milena Warthon posando para las cámaras durante el flashmob. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

“Warmisitay” llegó a Viña del Mar

El 20 de diciembre de 2022, Milena Warthon anunció a través de las redes sociales que su canción “Warmisitay” fue seleccionada para formar parte de Viña del Mar en la categoría ‘Competencia Folclórica’. Este tema está inspirado en su abuela Teresita.

“El poder del pop andino llega a Viña del Mar. No lo puedo creer ‘Warmisitay’ representará a la mujer andina en La Quinta Vergara, esto realmente es un sueño, gracias por apoyarme día a día, son mi motor e impulso. Gracias también a mi abuelita Teresita por ser la inspiración de esta canción, por ser la mujer más dulce del mundo. Gracias a todas las warmisitays que me motivan día a día. Prometo dar lo mejor de mi y cantar con todo el corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.

Milena Warthon reveló que antes de ganar en Viña del Mar había postulado, pero fue rechazada. (YouTube)

Empoderamiento de la mujer andina

A mediados de febrero, la cantautora peruana viajó a Chile y se hizo presente en la conferencia de prensa oficial del Festival Viña del Mar. “¿Qué significa para ti representar a la mujer andina?”, le preguntó uno de los periodistas, teniendo como respuesta un discurso ejemplar.

“Yo estoy aquí representando a la mujer andina, a mi país, pero también a mi comunidad. Mi mensaje trata de contar mi historia, yo nací en el año 2000, soy tiktoker, como muchos me conocen. Pues con esta canción que se llama ‘Warmisitay’, es un homenaje para mi abuela Teresa, para las mujeres andinas y para las niñas que me siguen”, respondió Milena.

Horas más tarde del viernes 17 de febrero, se llevó a cabo la ‘Noche cero’, en la que más de 120 invitados y concursantes del Festival Viña del Mar se hicieron presentes. Milena Warthon desfiló por la alfombra roja con poderoso mensaje escrito en su pecho: “Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje”.

Milena Warthon en la alfombra roja de Viña del Mar. Instagram/@umanocolectivo

Milena Warthon conquistó la Quinta Vergara

El lunes 20 de febrero, Milena Warthon cantó por primera vez “Warmisitay” ante el ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara. Aunque se la vio algo nerviosa, la artista nacional consiguió 5.9 de puntaje promedio parcial, por debajo de la argentina Camilú con la canción “De a poquito”. En su segunda presentación, la peruana mejoró notablemente, lo que se vio reflejado en el puntaje. Lo mismo sucedió en su tercer show.

Milena Warthon ganó la competencia folclórica de Viña del Mar 2023 con Warmisitay.

Su primera Gaviota de Plata

Tras la participación de los representantes de Chile y México, los presentadores de Viña del Mar anunciaron que Milena Warthon ganó la ‘Competencia Folclórica’. El público estuvo de acuerdo con los resultados, pues ovacionaron a la “Warmisitay” cuando se le entregó la Gaviota de Plata, aunque un integrante de la banda colombiana Bazurto All Stars demostró que no estaba contento con su triunfo.

“Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas”, expresó la intérprete de “Agua de mar” en sus redes sociales.

“Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”, añadió Warthon.

Milena Warthon se pronunció tras ganar Viña del Mar.

Ruby Palomino le seguirá los pasos

Ruby Palomino y Lita Pezo representarán a Perú en el Festival de Viña del Mar 2024. La primera de ellas competirá en la categoría ‘Competencia folclórica’ con su tema musical “Canción para un planeta triste”, un tema escrito por el poeta y productor musical peruano Francisco García, y musicalizada por el genial arreglista, compositor y guitarrista Jesús “El Viejo” Rodríguez.