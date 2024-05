Lima fue invadida por un desagradable ‘olor a pescado’: ¿A qué se debe y hasta cuándo durará este fenómeno?

Lima reporte peculiar olor a pescado en el ambiente de varios distritos | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Usuarios de las redes sociales X (antes Twitter) y Facebook reportaron en sus cuentas sobre el peculiar ‘olor a pescado’ que se ha registrado la mañana del 14 mayo. De acuerdo con varios mensajes, este incómodo aroma, aunque ha estado presente hace algunos días atrás, continúa generando molestias.

Pueblo Libre, Los Olivos, Miraflores, Breña, Jesús María, La Victoria, son algunos de los distritos de Lima que han sido mencionados en las plataformas sociales donde se está sintiendo con mayor intesidad el hedor, según el reporte de los ciudadanos que salen de sus viviendas a laborar o a sus centros de estudios.

Incluso algunos compararon la situación con la ciudad portuaria de Chimbote, en Áncash, donde se encuentran las plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado los cuales causan ese característico aroma del lugar. No obstante, Lima Metropolitana no precisamente es conocida por tener este tipo de establecimientos que puedan generar dicho olor, por lo que muchos creen que la causa podría deberse a la brisa del mar.

¿A qué se debe y hasta cuándo se sentirá?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) no ha emitido un comunicado actual sobre la situación. No obstante, este hecho no es algo nuevo en la ‘ciudad de los reyes’. Oceana Perú, organización dedicada a proteger los océanos, descartó en un comunicado anterior que este hecho se deba a la brisa marina.

Según la organización, esto se debe a que los vientos del norte arrastran hasta los distritos limeños el olor de las fábricas de pescado ubicadas en el Callao. “Normalmente los vientos alisios soplan de sur a norte en la costa peruana. Sin embargo, en ocasiones estos vientos revierten y soplan de norte a sur. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un frente frío en el norte del país”, mencionó una joven en un video de TikTok de Oceana Perú.

De acuerdo con la especialista de Océana, dichos establecimientos se dedican a la elaboración de productos derivados de la anchoveta, proceso que libera un aroma intenso y distintivo que, puede llegar a ser notorio en Lima bajo las mencionadas condiciones de los vientos alisios, por lo que la situación puede repetirse otros días más.

Cabe recordar que, según información proporcionada por el Senamhi el día de ayer, distritos situados al este de la capital registraron la temperatura más baja del año, alcanzando los 14.4 °C. Esta situación se alinea con el aviso previo sobre el aumento de la intensidad del viento a lo largo de la costa.

De acuerdo al reporte del servicio adjunto al Ministerio del Ambiente (Minam), para hoy 14 de mayo, los distritos de Lima Este podrían registrar temperaturas mínimas de hasta 15 °C. Asimismo, se espera que las zonas localizadas al oeste de la ciudad experimenten temperaturas mínimas de hasta 16 °C. Ambas zonas tendrán “cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía, variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento; neblina”, indicó la entidad.

En los días subsiguientes, 15 y 16 de mayo, se estima que tanto en Lima Este como en Lima Oeste las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 °C y los 17 °C, y que las condiciones climáticas incluirán “cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento”, reportó el Senamhi.

¿Qué es el Senamhi?

El Senamhi, o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, es la institución encargada de estudiar y monitorear las condiciones meteorológicas, climatológicas, hidrológicas y ambientales en Perú. Fundado en 1969, tiene como objetivo principal proporcionar información y pronósticos precisos para contribuir a la seguridad de la población, al desarrollo sostenible del país y a la minimización de los riesgos asociados a fenómenos naturales.

El Senamhi desempeña un papel crucial en la alerta temprana frente a eventos climáticos extremos y en la planificación de actividades económicas y sociales que dependen del estado del clima y del agua.

¿Por qué “a veces” Lima y Callao huele a pescado?

De acuerdo a la información del Senamhi, distritos más cercanos al litoral, como San Miguel, Callao, Jesús María y Pueblo Libre suelen verse afectados, de vez en cuando, por un ‘olor a pescado’ en el ambiente, aunque no con tanta intensidad como lo registrado el pasado 14 mayo que incluso afectó a otros distritos aledaños.

El servicio meteorológico indicó que el olor que se registra “a veces” en los mencionados distritos se origina debido a condiciones climáticas específicas que se presentan durante la madrugada. La institución aclara que es causado por la llegada de vientos provenientes del noroeste, una dirección poco habitual ya que generalmente los vientos soplan desde el oeste.

Estos vientos del noroeste, asociados con la neblina y el cielo nublado en distritos costeros, son los que generan el particular olor. Este fenómeno es más notable en las zonas costeras y se intensifica cuando las condiciones climáticas facilitan la acumulación de estos olores.