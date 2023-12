‘Chorri’ Palacios, que brilló en México y Ecuador, analizó el porvenir de Piero Quispe y Paolo Guerrero en Pumas y LDU

Chorri Palacios opinó del fichaje de Piero Quispe a Pumas de México y la permanencia de Paolo Guerrero en LDU de Quito.

Roberto ‘El Chorri’ Palacios es uno de los mejores futbolistas peruanos de los últimos años. A lo largo de su carrera, pasó por varios clubes locales como del extranjero; asimismo, defendió con mucha hidalgía la camiseta ‘blanquirroja’ durante varias ediciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, Infobae Perú conversó con el ídolo de Sporting Cristal para conocer su opinión sobre dos de sus compatriotas que atraviesan un momento de incertidumbre: Piero Quispe, quien podría marcharse a Pumas de México, y Paolo Guerrero, el cual no sabe si continuará en LDU de Quito.

Roberto 'Chorri' Palacios jugó en LDU y también tuvo un paso por el fútbol de México.

- ¿Qué sensaciones te generan que tu compatriota Paolo Guerrero salió campeón con LDU?

Bonito, que deje el Perú en alto, no sabes la alegría que siento, campeonar fuera de tu país es más bonito.

- ¿Qué recuerdas de tu campeonato con LDU tiempo atrás?

Cuando llegué había todo ese problema entre Perú y Ecuador en la frontera, había resentimiento, cuando llegaba al estadio, habían hinchas de los otros equipos que me insultaban y no podía tolerar esos problemas políticos porque no tenía nada que ver ahí. Fue duro, después la gente me vio jugar y me gané el respeto y la admiración de los hinchas ecuatorianos.

- En los últimos días se viene hablando de que la permanencia de Paolo Guerrero en LDU depende de la continuidad de Luis Zubeldía y esto no ha sido tomado de la mejor manera en el club, ¿Cuál es tu posición?

Debe de ser difícil para la directiva, el tema pasa por una declaración que hace Paolo y si no continua al técnico, imagínate lo que puede pasar. Es una lastima porque se ha ganado el cariño de la gente, los hinchas lo quieren ver en sus últimos años de carrera, porque ya está cerca del retiro. Qué pena que se hayan dado las cosas así, veremos que pasa, que decide la directiva.

- ¿Consideras que Paolo Guerrero está bien en poner una condición a LDU?

Si él lo piensa así es correcto que lo diga, cada quien tiene su forma de pensar, el respaldo que le está dando el técnico, se ganó su amistad de Paolo, entonces se respeta.

- ¿Crees que la posibilidad de ganar la Recopa Sudamericana podría hacerlo cambiar de parecer a Paolo Guerrero?

Pienso que sí, aparte de lo que él ha conseguido con LDU, no es fácil tampoco, ha sido un año muy bueno, campeón de la Sudamericana y del torneo local. Ahora jugar la final de la Recopa, qué jugador no quisiera estar, es un privilegio, en su lugar no dejaría de jugar esa final sabiendo que estoy en mi último año, son pocos los privilegiados que lo pueden hacer.

- Sus buenas actuaciones hicieron que las críticas por sus 39 años desaparecieran, ¿Qué le puedes decir a sus detractores?

Como se lo dije a la gente de Ecuador, no se fijen tanto en la edad, que se fijen en la calidad. Tal vez Paolo no puede jugar los 90 minutos, pero te regala 60 minutos que son muy buenos, hace goles. Es mejor no hablar de cuando se va a retirar, sino cuanto tiempo lo vamos a tener para disfrutar de su talento. Disfruten los últimos momentos y años de Paolo que la calidad le sobra, mira lo que está haciendo. Ojalá que continue el próximo año, siga haciendo goles y luche un título más.

- Se ha comprobado una vez más el respeto que existe en Sudamérica por Paolo Guerrero, ¿Sientes que en el Perú no ocurre lo mismo?

La prensa a veces hablan a la ligera, tienen que valorar a los buenos futbolistas, a los que han dejado cosas importantes, acá se olvidan muy rápido de lo que uno hace durante su trayectoria. No son todos, no podemos colocar en el mismo saco a todos los periodistas, siempre hay algunos que tienen ‘mala leche’ para hablar, envidia y lo mejor es no hacerles caso.

El delantero brindó declaraciones luego de conseguir título local en Ecuador. (Video: Star Plus)

“Siempre salir del país, es importante”

- Piero Quispe está cerca de fichar por Pumas, usted también pudo jugar en México, ¿Es un paso importante para su carrera emigrar a dicha liga?

Sí, siempre salir fuera del país, va a ser importante para el futbolista. No podemos negar que la liga peruana está por debajo de muchas, no ha crecido, el hecho que Perú haya ido al Mundial en 2018, eso no te dice que la liga peruana está en crecimiento. Eso se refleja en los torneos internacionales cuando no pasamos la primera rueda. Para Quispe irse a México es un ‘boom’, yo no lo pensaría dos veces, cuando a los 24 años me dijeron te vas a Tecos de México, lo primero que dije es ‘me voy, quiero seguir creciendo y mejorando’. La verdad que me encantó, me fui para no regresar, pero lamentablemente por la sanción que tuve, regresé a los 30 y tantos años, pude haber jugado en el extranjero hasta retirarme.

- Pasaste muchos años en México, ¿Qué le puede aportar a Piero Quispe?

Le va a aportar muchísimo, más de lo que le ha aportado el fútbol peruano, eso sin duda, crecimiento futbolístico, va a compartir con jugadores de nivel porque a México llevan este tipo de futbolistas, pagan muy bien, el chico va a crecer totalmente, le va a servir este paso, ojalá el chico sea fuerte y diga ‘me voy para no regresar’.

- ¿Qué opinas que muchos peruanos señalan que Piero Quispe estaba para emigrar a Europa y no a México?

Si no está yendo a Europa es porque no hubo propuestas para él, si hay una propuesta de México, hay que agradecerles, los peruanos están equivocados al decir que la liga mexicana no es buena. De ahí pueden saltar a Europa, cuál es el problema, va a mejorar su condición de física, el nivel que va a agarrar, le va a servir cuando se vaya a Europa, si se va de aquí a Europa, le va a costar, muchos se van y a los 6 meses están regresando.

- ¿Qué tiene que mejorar Piero Quispe dejando de lado la parte física?

Debe tener más presencia en el área, patear más al arco, anotar goles, la calidad lo tiene, lo otro puede mejorarlo, el chico tiene para aprender muchas cosas.

- ¿Está listo para asumir el rol de conductor en la selección peruana?

A veces se apresuran mucho, es un muchacho que tienen que dejarlo tranquilo, tiene condiciones y hay que dejarlo que poco a poco vaya creciendo. No hay que comparar ahorita, déjenlo que haga lo suyo, en un par de años, si sale afuera, se puede hablar si va a ser el sucesor o tiene la posibilidad de ser reemplazante de tal jugador.