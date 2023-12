Michelle Soifer criticó gesto obsceno de Leslie Shaw al cantar ‘Tal para cual’ en ‘EEG’: “Me pareció pésimo”

Video: Carlos Díaz

Michelle Soifer se mostró incómoda con la actitud que Leslie Shaw mostró cuando cantó junto a ella en la gran final de ‘Esto es Guerra’. La noche del jueves 21 de diciembre, ‘EEG’ preparó un programa especial para la gran batalla entre guerreros y combatientes, pero antes de ello, presentó un mano a mano musical entre la popular ‘Colorada’ y la ‘Solcito’.

Te puede interesar: Michelle Soifer reta a Leslie Shaw para cantar en la final de ‘Esto es Guerra’: “Siempre necesitas de nosotros”

Mientras, la rubia cantó la ‘Faldita’, ‘Tal para cual’ y ‘Soltera’, la chica reality interpretó ‘Bombón asesino’, ‘Hoy quiero’ y ‘La nena’. Sin embargo, un gesto de Leslie causó controversia, pues al finalizar el tema ‘Tal para cual’ mostró el dedo medio como clara indirecta para su expareja Mario Hart.

Como se recuerda, el co-conductor de ‘Mande quien mande’ fue quien animó a la rubia a ingresar al mundo de la música urbana y uno de sus primeros temas que cantaron juntos fue ‘Tal para cual’. Inclusive el piloto lanzó hace muy poco el remix de dicho tema junto a Handa y Jota Benz.

Te puede interesar: Leslie Shaw estuvo cara a cara con Michelle Soifer en ‘Esto es Guerra’: “Hay niveles, respeten jerarquías”

Pero Michelle Soifer comentó a Infobae Perú que no estuvo de acuerdo con el gesto obsceno que hizo Leslie Shaw frente a cámaras de televisión y en un horario familiar por la señal de América TV.

“El público sacará sus conclusiones, no tengo por qué desmerecer su esfuerzo, trabajo y música. Yo hago lo mío y ella tiene su estilo y forma, pero me pareció pésimo que saque el dedo medio en una presentación ante cámaras ante un público que está en casa. Ciertos comportamientos que no estoy de acuerdo”, señaló a este medio.

Acerca de los temas que cantó en la gran final de ‘EEG’ y las críticas que indicaron que solo tendría en su repertorio ‘Bombón asesino’, señaló que es un hit que su público siempre le pide y por eso no puede dejar de cantarlo.

Te puede interesar: Leslie Shaw y Michelle Soifer cantarán en un versus en la final de ‘Esto es Guerra’: “Lo imposible sucederá”

“Tengo un álbum completo que se llama ‘La Nena’, ‘Hoy quiero’ también fue un éxito y no podía dejar de cantar ‘Bombón asesino’, me pareció icónico porque hasta el día de hoy el público me lo pide”, comentó.

Michelle Soifer desaprueba comportamiento de Leslie Shaw en musical de Esto es Guerra. Fotos: Infobae Perú- Carlos Díaz.

Michelle Soifer a Leslie Shaw: “Fue un ave de paso en ‘EEG’”

Por otro lado, Michelle Soifer respondió ante las indirectas de Leslie Shaw que señaló que cuando estuvo compitiendo en ‘Esto es Guerra’ le pagaron muy bien. La popular ‘Solcito’ indicó que recuerda muy bien a los competidores emblemáticos, pero a Leslie no recuerda. Indicó que es “un ave de paso” que nadie recuerda y duda que le hayan pagado bien por el poco tiempo que estuvo en el programa.

“No creo, hay personajes importantes en ‘EEG’, pero no recuerdo que ella haya estado. Pasó como un flash, fue como un ave de paso. Pienso que cada cosa que uno hace en la vida tiene que ser recordada, ella fue como nada, por más que de entender que le pagaron bien. Prefiero armar vasitos que estar mostrando las pompas. Estoy contenta con mi trabajo”, explicó.

La cantante urbana se defendió de los cuestionamientos que ha tenido por seguir en ‘Esto es Guerra’ pese a que en diferentes ocasiones mencionó que iba a abandonar este espacio televisivo para enfocarse netamente en su carrera musical.

“Me siento orgullosa de ser una chica reality, una chica que está en este programa (EEG) que es el número uno. Si tengo que hacer esto para demostrar mi talento siempre, lo voy a hacer. Muchas gracias a ‘Esto es Guerra’ por darnos la oportunidad de brillar a ambas, con lo que mejor sabemos hacer”, sentenció la noche de la final de EEG.

Este viernes 22 de diciembre se realizó la segunda parte de la gran final y donde enfrentaron los guerreros y combatientes. Finalmente, los ganadores de la temporada del 2023 fueron los combatientes.