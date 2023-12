Leslie Shaw estuvo cara a cara con Michelle Soifer en ‘Esto es Guerra’: “Hay niveles, respeten jerarquías”.| América Tv.

Cumplió con su promesa. Leslie Shaw llegó hasta el set de ‘Esto es Guerra’ para cantar en la gran final. Sin embargo, no estuvo sola, ya que tuvo que compartir escenario con Michelle Soifer, con quien actualmente mantiene grandes diferencias.

Recordemos que en diferentes ocasiones la rubia ha desmerecido la carrera musical de ‘Michi’, asegurando que ella siempre será una chica reality, pues hasta la fecha no ha logrado la ansiada internacionalización.

Por este motivo, cuando Leslie Shaw tuvo la oportunidad de estar cara a cara con Michelle Soifer, no dudó en decirle que debía de respetar su jerarquía. “Quiero dejarles en claro que estamos en el mismo set, pero hay niveles, respeten jerarquías”, comentó.

Leslie Shaw enfrentó a Michelle Soifer en el set de 'Esto es Guerra'. (Foto: Jazmín Marcos - Infobae Perú)

Posteriormente, la rubia empezó a promocionar su próximo tema, el cual ha sido titulado ‘Tal para cual 2’. Ella señaló que si en una próxima oportunidad deseaban invitarla, regresaría con gusto. “Si me invitan de nuevo para hacerlos quedar en ridículo, regreso”, indicó.

Evidentemente, Michelle Soifer no se quedaría de brazos cruzados, respondiendo los comentarios de la cantante, aunque con mucho respeto. Asimismo, señaló que ningún artista debería desmerecer el talento de otro compañero.

“La verdad es que creo que hemos hecho un show de calidad ambas, respetamos mucho tu talento, tu trabajo, creo que no hay necesidad de desmerecer el talento de nadie. Creo que todo el público se dio cuenta que aquí se dio lección para que respeten, y si no saben, aprendan. Yo creo que cada una tiene su público, su estilo, pero hay una cosa con la que se nace, no se aprende”, añadió.

Por su parte, Johanna San Miguel salió en defensa de Michelle Soifer y precisó que no las podía comprar a ambas, esto debido a que las dos eran talentosas. “Compararlas me parece totalmente innecesario. Cada una nace con algo que diferencia a la otra”, dijo.

Leslie Shaw y Michelle Soifer juntas en 'Esto es Guerra'. (Foto: Jazmín Marcos - Infobae Perú)

Finalmente, la recordada ‘Bombón Asesino’ se defendió de los cuestionamientos que ha tenido por seguir en ‘Esto es Guerra’ pese a que en diferentes ocasiones mencionó que iba a abandonar este programa para enfocarse netamente en su carrera musical.

“Quiero decir una cosa más, me siento orgullosa de ser una chica reality, una chica que está en este programa (EEG) que es el número uno. Si tengo que hacer esto para demostrar mi talento siempre, lo voy a hacer. Muchas gracias a ‘Esto es Guerra’ por darnos la oportunidad de brillar a ambas, con lo que mejor sabemos hacer”, sentenció.

¿Por qué Michelle Soifer y Leslie Shaw están enfrentadas?

Desde que Michelle Soifer salió a defender a Flavia Laos, Handa y Mayra Goñi, artistas que fueron criticados y minimizados por Leslie Shaw, ella se ganó la enemistad de la rubia. “Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, ubícate, bájate, más bien ve apurándote que ya está pasando tu tiempo”, expresó indignada.

Solo tuvieron que pasar unos días para que la cantante de ‘Tal para cual’ saliera a responderle con todo, recordándole a ‘Michi’ que su carrera jamás despegó internacionalmente y que sigue en trabajando como chica reality en ‘Esto es Guerra’.

“Me dicen en televisión nacional ‘ridícula’, qué quiere, que le celebre, yo no soy la que estoy armando vasitos, vestida de educación física después de mis 30″, dijo en el programa de Magaly Medina.