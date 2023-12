Aníbal Torres sostiene que “dos partidos políticos” buscan enfrentarlo con Pedro Castillo

Aníbal Torres responde acusación de Pedro Castillo (Timoteo Cutipa En Vivo)

El expremier Aníbal Torres respondió que tomó con “sorpresa” la carta que el expresidente Pedro Castillo firmó y en donde lo acusa de ‘traición’ por no ayudarlo a evitar la cárcel tras ser detenido en flagrancia por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación a raíz del fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“No me explico por qué el presidente ha redactado y suscrito ése documento. Con él (Pedro Castillo) no tengo ninguna comunicación por disposición judicial. Será cuando se levante ese impedimento que podré conversar con él y preguntarle por qué lo hizo”, dijo Torres al noticiero virtual 24 horas en la plataforma de Facebook.

El extitular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos agregó que el día de la detención de Castillo Terrones en la Prefectura de Lima actuó “conforme a la realidad”.

“Yo estaba actuando como abogado del presidente y, en ese momento, no podría enfrentar a sus captores porque su integridad podría estar en peligro. Además, hay algunos que querían que le diga ‘levántate y vámonos’. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Acaso no tienen sentido común? El hecho de la captura del presidente acaso fue jurídico o al amparo de la ley. No, señor”, opinó.

Los exfuncionarios del Gobierno son investigados por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. | PCM

Además, deslizó que existiría un plan para confrontarlo con el exmandatario. “Tengo conocimiento que hay dos partidos políticos que están detrás de esto (enfrentarlo con Pedro Castillo). Y lo están haciendo con ese propósito. Dos partidos políticos que tengo conocimiento de ello”, anotó.

Aníbal Torres enfatizó que no caerá en el juego de las agrupaciones que apuntan a alejarlo de Pedro Castillo, con quien tuvo una estrecha colaboración en el Ejecutivo antes del golpe de Estado.

“Yo no voy a enfrentar al presidente, sino en todo caso conversare con él cuando se hayan levantado estos impedimentos. Lo que se busca es que conteste esto (la carta donde se le acusa de traición) y contradiciendo al presidente. Quieren que se produzca un enfrentamiento, pero nunca lo van a lograr”, mencionó.

Desmiente carta

Tras las declaraciones de Torres, la cuenta de X (antes Twitter) del expresidente Pedro Castillo registró un mensaje para desmentir la carta.

Pedro Castillo acusa de "traición" a Aníbal Torres. Video: Facebook.

“No es de mi autoría el documento de fecha 01 de diciembre de 2023, el mismo que viene difundiéndose públicamente y en cuyo contenido supuestamente me refiero al Dr. Aníbal Torres Vásquez. Sin mi autorización, mi firma ha sido mal utilizada”, se escribió.

Acusados

Más allá de cartas de traición, lo cierto es que Pedro Castillo y Aníbal Torres están próximos a ser acusados por la Fiscalía ante el Poder Judicial por el fallido autogolpe de Estado. El exfiscal supremo provisional Helder Terán concluyó la investigación preparatoria contra el expresidente y el expremier serán procesados por la comisión de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Los mencionados ilícitos tienen penas de hasta veinte, tres y seis años.

Adicionalmente, Terán incluye a la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior, Willy Huerta, y el congresista de Cambio Democrático y extitular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

De otro lado, el fiscal comprendió también a otros siete procesados por el delito de rebelión entre los que destacan tres altos mandos de la Policía Nacional: el general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Infanzón Chávez.

Los defensores legales de Castillo han buscado sin éxito sacarlo de la cárcel ante el Poder Judicial, pero no lo han logrado. Lo más reciente que hicieron fue acudir al Tribunal Constitucional que evalúa una serie de recursos del expresidente tras desarrollar una audiencia el 4 de diciembre pasado.