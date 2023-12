Darwin Espinoza acusa a Dina Boluarte: “Llamó a varios congresistas para advertirles que iban a ser allanados”

De acuerdo al legislador, son distintos colegas quienes le comentaron sobre las advertencias de la actual mandataria del Perú. | RPP

Una nueva acusación remece la política. Esta vez, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) aseguró que la mandataria Dina Boluarte habría alertado a parlamentarios gracias a la información que obtenía mientras la suspendida fiscal Patricia Benavides estaba en el cargo.

De acuerdo al legislador sindicado como uno de ‘Los Niños’, las llamadas datan de cuando ella era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), durante el gobierno de su antecesor, Pedro Castillo.

“Tengo conocimiento debido a que algunos colegas me comentaron que la señora Dina Boluarte, cuando fue ministra, llamó a varios congresistas para advertirles de que iban a ser llamados. Eso quiere decir que la señora Dina Boluarte tenía cercanía en el Ministerio Público”, declaró a RPP.

Legislador pidió que se investigue a la jefa de Estado. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

En ese sentido, instó al Ministerio Público a investigar, no solo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la exfiscal Patricia Benavides, y a congresistas, sino a la jefa de Estado y su premier Alberto Otárola.

“Todos sabemos que ha venido coordinando distintas actividades con la exfiscal de la nación, así que si la situación es distinta ahora debería también averiguarse”, expresó.

Pide preguntas positivas

En la víspera, la mandataria se mostró incómoda ante las consultas de medios de comunicación sobre inseguridad ciudadana y exigió que se le hagan preguntas positivas, por lo que tampoco habría respuesta sobre las recientes declaraciones en su contra.

“El ‘plan Boluarte’ no existe, si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó. A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el ‘Perú Seguro’. Sabemos que la inseguridad ciudadana no es de ahorita, ahí también los medios que nos ayuden a dar noticias en positivo y no siempre en negativo”, mencionó.

Dina Boluarte niega que exista 'Plan Boluarte'|RPP Noticias

Dina Boluarte y Patricia Benavides, las mujeres más poderosas del país enfrentadas

Si bien la Fiscalía investigaba a Dina Boluarte por las muertes en protestas, la diligencia no dejaba de extenderse sin avances mientras Patricia Benavides estaba en el cargo, lo que presumía una especie de juego en pared. La presentación de la denuncia —pese a que se había ampliado el plazo de indagación— no se dio hasta que la entonces titular del Ministerio Público fue señalada de liderar una organización criminal.

Desde entonces, la paz entre ambas instituciones se convirtió en guerra. “Creo que la fiscal de la Nación debe responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días […]. Creo que ha perdido objetividad para que ella pueda continuar en el cargo”, respondió la mandataria desde Chimbote.

Fuente: Canal N

Acusaciones de maniobras políticas entre sí

A través de un pronunciamiento, la entonces líder del Ministerio Público anunció la denuncia constitucional contra el Ejecutivo y deslizó que las acusaciones se tratan de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”.

“No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, agregó en un video rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores.

Pronunciamiento de fiscal Patricia Benavides. RPP

En respuesta, la mandataria cuestionó “sospechosa” denuncia por parte de fiscal Benavides y la tildó de “maniobra política”. “Es extraño que el viernes se decida la continuidad y hoy se denuncie ante el Congreso. Es sospechoso y grave que se presente luego de que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros”, precisó.

“Ante tan deleznable maniobra política con la que, utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, agregó.