Fonavi: Minsa vacunará contra el COVID-19 a beneficiarios en las colas de bancos

El COVID-19 no ha desaparecido. Así lo sabe muy bien el ministro de Salud, César Vásquez, quien, tras el aumento de casos de contagios registrados en las últimas semanas en algunas regiones del país, anunció que reforzará las medidas de prevención, incrementando los lugares de vacunación para la población que aún falta completar su esquema.

Uno de los espacios que viene congregando gran cantidad de gente, sobre todo adultos mayores, se ha registrado en las colas ubicadas en los exteriores de los bancos, donde los pensionistas del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), continúan llegando para cobrar el tan esperado abono de su remuneración.

El titular del Minsa brindó estas declaraciones tras inspeccionar la inauguración del centro de salud mental comunitario en San Juan de Lurigancho, en donde señaló que todos los hospitales del país cuentan con las vacunas bivalentes, por lo que la ciudadanía no debería desaprovechar esta oportunidad. Asimismo, señaló que el Perú aún registra muertes por coronavirus, pero los que fallecen son grupos vulnerables y no se han vacunado.

“La vacuna no evita la enfermedad, pero sí que las complicaciones sean mayores o la muerte. Hay vacuna bivalente en todos los establecimientos, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Evitemos muertes innecesarias. Todavía hay muertes por COVID-19, pero los que mueren, que son pocos, son aquellos que están en grupos vulnerables y no se han vacunado”, indicó a la prensa.

“La población no debe confiarse”

De otro lado, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en nuestro país hay alrededor de 4 millones de personas que pertenecen a los grupos vulnerables o de riesgo alto; los mismos que podrían verse más afectados por la enfermedad.

En esa línea, adelantó que la meta del gobierno fue inmunizar a 3 millones de personas con riesgo alto (adultos mayores, comorbilidades, enfermedades crónicas, etc.). “Al día de ayer, ya hemos pasado esa meta y estamos en 3 millones 080 mil vacunados. Esperamos seguir avanzando”, comentó.

Vásquez Sánchez pidió a la población no confiarse y llevar a inmunizar a los adultos mayores o personas vulnerables de la familia. “”Esperamos completar el 25 % restante del grupo vulnerable en el primer trimestre del 2024″.

“Aprovecharemos los puntos de aglomeración de personas, como las colas para el pago del Fonavi pero también las otras filas que se forman para pagos de fin de año, de manera que allí se enviará a brigadas de enfermeras”, remarcó el ministro Vásquez.

¿Es necesaria una alerta sanitaria?

El repentino aumento de casos de COVID-19 en varias regiones del país, ha llevado a consultar al ministro sobre la necesidad de declarar una alerta sanitaria, a fin de tomar medidas drásticas sobre prevención. Sobre el particular, el titular del Minsa consideró que no es necesario tomar dicha medida, porque “si bien han aumentado los casos, no estamos registrando complicaciones, hospitalizaciones ni internamientos en UCI; por lo tanto, todo está controlado”.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de contagio por coronavirus se han incrementado en 35% en el último mes; siendo las regiones más afectadas Ica, Pasco, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima.

El ministro Vásquez llegó hasta SJL para inaugurar el cuarto Centro de Salud Mental Comunitaria Villa Campoy, donde un equipo de 30 profesionales de la salud brinda atención en psiquiatría, psicología, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, entre otros.