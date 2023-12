Sedapal se muestra a favor de cambio en tarifas de agua propuesto por el Ministerio de Vivienda

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha mostrado su apoyo hacia la propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunciada este sábado, la cual busca establecer una metodología técnica en la determinación de las tarifas del servicio de agua potable, distanciándose así de la posibilidad de una privatización.

Sedapal criticó el sistema actual de fijación de tarifas gestionado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), calificándolo de anticuado y carente de criterios modernos. La entidad subrayó la necesidad de comprensión de los costos reales para una distribución más eficiente de los subsidios.

Aunque el costo actual por metro cúbico de agua en Perú es de 0.79 dólares (aproximadamente S/2.87), tarifa considerablemente menor en comparación con otros países de la región como Uruguay y Ecuador, esta no refleja una estructura tarifaria técnica y afecta la inversión en expansiones de servicio.

Se suspenderá el servicio de Sedapal, hasta durante cuatro días en ciertas zonas. Así, tu recibo de agua debería cobrarte menos de lo usual. - Crédito Composición Infobae/Andina

El comunicado de Sedapal enfatizó que la iniciativa del MVCS no guarda relación alguna con la privatización del servicio de agua, asegurando que la compañía permanecerá bajo administración pública y las tarifas continuarán siendo subsidiadas. La propuesta buscaría un “sinceramiento técnico” de costos para facilitar una gestión más eficaz del servicio.

“Las modificaciones legislativas propuestas por el Ministerio de Vivienda, únicamente buscan asegurar que el proceso de fijación tarifaria, sincerada, responda a criterios técnicos; se incluyan elementos de valoración del servicio que pueda cubrir la necesaria inversión en el crecimiento de la red y el sostenimiento de la infraestructura”, dijo Sedapal.

¿Privatización de Sedapal?

Flavio Ausejo, exconsejero de Sunass, explicó el debate de la posible privatización completa de Sedapal y sus implicancias frente a los cortes de agua en Lima. En una entrevista con Ampliación de Noticias, en RPP, señaló que si bien ya existe participación privada en la entidad, está limitada y una privatización total podría no ser efectiva, según experiencias internacionales

El exmiembro del Consejo Directivo de la Sunass explicó las razones por las cuales una privatización absoluta del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) podría no ser una solución óptima. Ausejo destacó que la moderada participación privada actual se concentra en áreas como el tratamiento de agua potable y residual, así como en la suministración en áreas específicas como los balnearios del sur de la capital.

Sunass abre dos procesos sancionadores contra Sedapal por “información incompleta”| Composición Infobae

Aunque remarcó la privatización parcial actual, Ausejo se manifestó en contra de una privatización integral de Sedapal. Argumentó que la incorporación del sector privado en la distribución del agua potable a domicilio no ha demostrado ser muy exitosa a nivel mundial, principalmente debido a la elevada inversión requerida para superar las deficiencias existentes en lugares con brechas grandes como Lima. Sugería, en cambio, que ciertas actividades puntuales, como la reparación de averías en tuberías, podrían ser susceptibles de privatización.

Flavio Ausejo resaltó, además, que afrontar los retos de inversión con recursos públicos sería más conveniente en el contexto de Lima. No obstante, no descartaba la posibilidad de mejorar la efectividad de Sedapal contemplando modelos de asociaciones público-privadas que apunten a servicios específicos y no a la privatización integral de la empresa estatal