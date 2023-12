El Gran Chef Famosos: ¿Cuál es el vínculo familiar que existe entre Ale Fuller y Giancarlo ‘El Flaco’ Granda?

‘El Gran Chef Famosos’: Conoce el vínculo familiar que existe entre Ale Fuller y Giancarlo ‘El Flaco’ Granda. Latina TV

La nueva edición de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ trajo una gran sorpresa, la noche del viernes 8 de diciembre, no solamente ingresó Alexandra Fuller, sino que ella comentó que tiene un familiar en el grupo de los participantes.

Te puede interesar: Ale Fuller regresó a ‘El Gran Chef Famosos’ y se reencontró con Mayra Goñi

La actriz peruana agradeció por la invitación a la producción, pero confesó sentirse muy cómoda y entre familia en el programa porque había un concursante que es su familiar y que ella quiere que todos lo sepan.

“Me siento cómoda porque tengo un familiar presente, en una de estas estaciones hay un familiar mío. Voy acércame a su estación”, comentó la alegre intérprete, dejando sorprendidos a sus amigos.

Para luego aproximarse a la estación de Giancarlo ‘El flaco’ Granda, a quien abrazo de inmediato y gritó ¡Primo!.

El Gran Chef Famosos: Conoce el vínculo familiar que hay entre Ale Fuller y Giancarlo ‘El Flaco’ Granda. Latina TV.

La actriz de ‘Ven, Baila Quinceañera’ explicó que su vínculo familiar con el comunicador deportivo es que ambos son descendientes de la reconocida cantautora peruana María Isabel Chabuca y Larco más conocida en el mundo artístico como Chabuca Granda.

“Nos une la maravillosa Chabuca Granda, ella se casó con Enrique Fuller”, detalló la competidora de la segunda temporada.

Como se recuerda, la cantante peruana se casó con el militar brasileño Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. Pero a los 10 de años de matrimonio se divorciaron porque no tenía el apoyo de él para continuar con su carrera en la música.

El Gran Chef Famosos: Conoce el vínculo familiar que hay entre Ale Fuller y Giancarlo ‘El Flaco’ Granda. Latina TV.

Ale Fuller se reencontró con Mayra Goñi

En otro momento, al terminar la preparación del primer plato que fue papá a la huancaína. Ale Fuller tuvo la oportunidad de reencontrarse con Mayra Goñi. La actriz no dudó en ayudar a su excompañera de ‘Ven, Baila quinceañera’, dándole un gran abrazo.

Te puede interesar: Ale Fuller ingresará ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ tras su ampay con Renato Rossini Jr.,según Ric La Torre

Como se recuerda, ellas eran grandes amigas en el pasado, pero un problema relacionado con su expareja Pablo Heredia las terminó por separar; sin embargo, luego de un tiempo se reconciliaron y ahora son grandes amigas.

Ale Fuller tuvo emotivo reencuentro con Mayra Goñi. (Foto: Captura de Latina)

Armando Machuca, Mauricios Mesones, Giancarlo Granda, Mayra Goñi, Mónica Torres y Ale Fuller prepararon su papá a la huancaína, pero la ganadora del beneficio fue Mónica Torres que con este es el décimo que gana.

Te puede interesar: Magaly Medina refuta a Renato Rossini por decir que investigue bien a su hijo: “Él dice que era un tipo deplorable para los estudios”

Luego de ello, tuvieron que cocinar tallarines rojos con pollo. Plato que marcó al comediante Machuca, pues fue considerado el pero platillo de la historia de ‘El Gran Chef Famosos’.

Al terminar de sus preparaciones, el jurado conformado por Javier Marías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio determinó que salven Mauricio Mesones, Ale Fuller y Mónica Torres porque presentaron buenas proteínas, acompañados de sabrosas salsas rojas. Resaltaron por el sabor y la presentación de sus platillos.

Pero la misma suerte no corrieron Giancarlo Granda, Armando Machuca y Mayra Goñi, quienes pasaron a la noche de sentencia por no conseguir una buena cocción del pollo, fideos e ingredientes crudos. Además, algunos no lograron preparar mucha cantidad de salsa para que los jurados puedan probar.

Hasta el momento el primer eliminado de la quinta temporada ha sido Miguel Vergara y este sábado 9 de diciembre se determinará que concursantes pasarán a la noche de eliminación y así conocer quien se queda fuera de la competencia del reality gastronómico de Latina TV.