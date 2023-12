Magaly Medina indignada que Mario Cortijo personifique a Deyvis Orosco: “Qué mal casting, ese chico es guapo, el otro un trinchudo”

Magaly Medina indignada que Mario Cortijo personifique a Deyvis Orosco. (Captura: Magaly TV La Firme)

La presentadora Magaly Medina regresó a su espacio en “Magaly TV La Firme” este 4 de diciembre con comentarios controvertidos y dirigió críticas no solo hacia la bioserie del cantante Deyvis Orosco, sino también hacia el actor seleccionado para interpretar a la pareja de Cassandra Sánchez en la producción a cargo de Michelle Alexander.

Medina se mostró indignada que Mario Cortijo haya sido elegido para que personifique al cumbiambero, pues afirma que no les ve ningún parecido a ambos, subrayando las diferencias en cuanto a la apariencia física, incluyendo el estilo y la complexión.

“¿Quién es ese chico? Creo que hicieron un mal casting. No sé, ¿cómo van a poner a ese chiquito tan guapo? Mario Cortijo se llama. ¿Cómo lo van a poner a representar a Deyvis Orosco? No, pues no se le parece en nada”, dijo en un inicio la conductora.

“Eso. De verdad, qué mal casting. ¿No? Él habrá pedido que sea este chico. Ese chico es guapo. ¿Cómo va a representar a Deyvis? No seas malo, pues. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo. Ósea, no hay ningún punto de comparación”, mencionó entre risas.

Por último, Magaly destaca las diferencias notables entre el actor y el cantante, expresando su preferencia por las características del otro chico.

“Pero es la verdad, la verdad no ofende. Claro, Deyvis es más autóctono, tiene otro biotipo totalmente diferente. Este chico tiene ojos bonitos, es guapo, tiene formas bonitas, un bonito pelo. No se parece en nada, no usa lentes de noche”, agregó la conductora de Magaly TV La Firme.

Rodrigo González también criticó al actor elegido para interpretar a Deyvis Orosco

El 4 de diciembre, el conductor de “Amor y Fuego” Rodrigo González hizo eco de las reacciones que se han desatado en redes sociales al enterarse de que Mario Cortijo, actor que personificó a ‘Julio’ en ‘De vuelta al barrio’, asumirá el papel de un joven Deyvis Orosco en su próxima actuación. Para el compañero de Gigi Mitre, la semejanza física entre ambos no es notable.

“Es verdad, de verdad se pasaron ah. Claro, le ha parecido bien a él, pero al que le tiene que parecer bien es al público. (...) Es como el día y la noche”, dijo en un inicio el conductor de Willax televisión.

“Aparte, ¿en qué momento Deyvis Orosco ha sido atlético? (...) También uno tiene que saber a quién se parece uno”, agregó el presentador sumamente asombrado por la elección del actor, pues asegura que no se parecen en nada.

Deyvis Orosco feliz por su bioserie

La anticipada serie que explorará la historia de ‘Grupo Néctar’ ha suscitado gran emoción en el cantante Deyvis Orosco. Con expectativas elevadas, la pareja de Cassandra Sánchez comparte su entusiasmo sobre esta producción que tiene como meta llegar a las pantallas durante el verano de 2024, aunque la fecha de estreno aún no ha sido fijada.

“Más allá de un trabajo, es la búsqueda de un amor de un hijo por tratar de reencontrarse con un padre del cual no se pudo despedir. Hoy, particularmente, ha sido especial porque él ha presentado el proyecto del otro año y me ha movido mucho”, comentó Deyvis.