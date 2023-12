Cassandra Sánchez multiplica por cero los comentarios de Magaly Medina sobre el físico de Deyvis Orosco: “Él es espectacular”

Cassandra Sánchez ignora comentarios de Magaly Medina sobre el físico de Deyvis Orosco. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, expresó fuertes críticas hacia Deyvis Orosco y la elección de Mario Cortijo para interpretarlo en la bioserie “Tu nombre y el mío”, producida por Michelle Alexander para América Televisión.

Medina argumentó que el casting no fue apropiado debido a la falta de parecido físico entre Cortijo, conocido por su papel en la serie “De vuelta al barrio”, y el cantante de cumbia, destacando notables diferencias entre el estilo y complexión.

“¿Quién es ese chico? Creo que hicieron un mal casting. No sé, ¿cómo van a poner a ese chiquito tan guapo? Mario Cortijo se llama. ¿Cómo lo van a poner a representar a Deyvis Orosco? No, pues no se le parece en nada”, dijo en un inicio la conductora.

“Eso. De verdad, qué mal casting. ¿No? Él habrá pedido que sea este chico. Ese chico es guapo. ¿Cómo va a representar a Deyvis? No seas malo, pues. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo. Ósea, no hay ningún punto de comparación”, mencionó la periodista entre risas.

Ante los comentarios de Magaly sobre el casting de la serie biográfica del padre de su hijo, Cassandra Sánchez de Lamadrid minimizó las declaraciones de la conductora de “Magaly TV La Firme”. La exmodelo resaltó su entusiasmo y satisfacción con la producción.

“A mí me parece un hombre espectacular, no solo en físico, sino cómo es con las demás personas. Yo lo considero un hombre con todas las letras”, fueron las declaraciones de la primogénita de Jessica Newton.

Cassandra Sánchez de Lamadrid afirma ser feliz con Deyvis Orosco

Por otro lado, la exmodelo Cassandra Sánchez evitó comentar más sobre las críticas de Magaly Medina a su relación con el cantante de cumbia Deyvis Orosco. La hija de Jessica Newton afirma estar en su mejor momento con el padre de su hijo y asegura ser muy feliz.

“Yo soy feliz (...) El tipo de amor que necesitamos, es ese amor que nos ame íntegramente y eso es lo que yo tengo y encontré en Deyvis, es un hombre que me ama con una panza de nueve meses, cuando he estado peleando con el tema del peso y la verdad solo puedo estar agradecida con Dios. Estamos tan felices”, aseveró.

Deyvis Orosco emocionado por su bioserie

Deyvis Orosco muestra gran entusiasmo por la futura serie sobre ‘Grupo Néctar’. El artista y pareja de Cassandra Sánchez comparte altas expectativas sobre la producción, que apunta a un lanzamiento en verano de 2024, sin confirmación de fecha específica de estreno.

“Más allá de un trabajo, es la búsqueda de un amor de un hijo por tratar de reencontrarse con un padre del cual no se pudo despedir. Hoy, particularmente, ha sido especial porque él ha presentado el proyecto del otro año y me ha movido mucho”, comentó Deyvis.