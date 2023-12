Diego Rebagliati y la contundente razón por la que Ricardo Gareca no debería regresar a la selección peruana | Movistar Deportes

Cuando la selección peruana empezó a caer en una racha negativa en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, al primero que se nombró fue Ricardo Gareca. Su regreso se convirtió en ‘voz pópuli’, todos los peruanos querían que vuelva a tomar a la ‘blanquirroja’ para poder salir del mal momento con Juan Reynoso al mando: no ganó ningún encuentro hasta el momento en las Clasificatorias y está en el último lugar en la tabla de posiciones con dos puntos.

La salida del ‘Cabezón’ es un hecho y la posibilidad del retorno del ‘Tigre’ ilusionaba a muchos. Sin embargo, eso empezó a caerse por varios factores, y creció la opción de que Jorge Fossati se haga cargo de la ‘bicolor’. El entrenador uruguayo está cerca de ponerse el buzo de Perú y solo faltan detalles para que se concrete. Incluso, en las próximas horas habrían novedades al respecto.

Diego Rebagliati se refirió a la probabilidad de que Gareca vuelva a la Videna. Fue tajante en dar su posición: no le gustaría volver a ver al DT argentino en la selección porque cree que sería una mala decisión y podría perjudicarlo más adelante. El hecho de haber logrado clasificar al Mundial después de 36 años fue su máximo logro y sería muy difícil superarlo.

“A mí no me gustaría ver a Gareca de nuevo en la selección. No creo en las segundas partes, tienen la vara muy alta, es un riesgo muy grande. Es un camino ya atravesado y me parece que ya está”, declaró el comentarista deportivo en su programa ‘Al Ángulo’.

El técnico argentino no dudó en referirse a los entredichos con el ‘Cabezón’ tras el choque ante Argentina por Eliminatorias 2026.

¿Ricardo Gareca es opción en Universitario?

Es casi un hecho que Jorge Fossati será el nuevo técnico de la selección peruana, solo faltan algunos detalles para que sea oficial, y dentro de ellos es la desvinculación contractual de Juan Reynoso, quien tiene contrato vigente hasta fines del 2025. Una vez suceda eso, el técnico uruguayo se pondrá al mando de la ‘blanquirroja’ de cara a la Copa América 2024 y Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Universitario de Deportes se quedaría sin DT, pero la dirigencia ‘crema’ ya está trabajando para encontrar al reemplazo de Fossati. Se mencionaron muchos nombres, pero hubo uno que empezó agarrar fuerza: Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ es una opción en Ate, y se refirió a la posibilidad de regresar a Perú para dirigir en algún momento.

“Estuve muchos años en Perú y tengo cuestiones personales en este país porque me gusta. En lo futbolístico, quiero alejarme. Momentáneamente, no tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú; pero eso no quiere decir que con el tiempo a lo mejor vuelva”, declaró el extécnico de la ‘bicolor’ en entrevista al programa ‘Sin Cassette’.

Diego Rebagliati tiene una interpretación clara respecto a las últimas declaraciones del estratega argentino. “Gareca deja muy claro que quiere trabajar en el Perú, que quiere volver a trabajar. Lo dice de una manera muy enfática y enérgica, por qué no voy a poder trabajar en Perú si es un lugar donde me trataron tan bien. Hay que ver si la ‘U’ es una opción”.

Lo cierto es que los ‘merengues’ están buscando nuevo estratega porque saben que la partida de Fossati es cuestión de horas. La pretemporada está a punto de empezar y necesitan tener DT, la fecha pactada sería entre el 18 y 20 de diciembre. Antonio García Pye, director deportivo de la ‘U’, puso a Gareca como principal opción. Como se recuerda, ambos trabajaron juntos en la selección peruana por mucho tiempo. Se conocen muy bien y su pasado ‘crema’ sería una de sus armas para convencerlo: lo dirigió en los años 2007 y 2008.