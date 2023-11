Juan Carlos Oblitas explicó por qué no se oficializa la salida de Juan Reynoso y habló del regreso de Ricardo Gareca

Juan Carlos Oblitas habló de la salida de Juan Reynoso en la selección peruana. (Ovación)

Hoy, jueves 30 de noviembre, Juan Carlos Oblitas brindó declaraciones a la prensa a su salida de La Videna y tocó varios entre temas, entre los principales la salida del técnico Juan Reynoso y el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana tras malos resultados en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comenzó explicando por qué aún no se anuncia la salida del ‘Cabezón’. “Se está viendo el finiquito, mientras no se resuelva eso, lógicamente no puede haber ninguna otra noticia. Hay una Comisión encargada del tema y les pido que tenga paciencia, ustedes van a ser los primeros en enterarse”.

En seguida, el popular ‘Ciego’ reveló detalles de su relación con el estratega nacional y compartió sus sensaciones tras reunirse con él días atrás. Además, dio una fecha límite para que se pueda oficializar la destitución de su compatriota.

“Conversé con él la semana pasada, es incómodo y feo para ambos conversar de esos temas; pero, acá ponemos a la selección por encima de todo. Después de eso, ya no he vuelto a hablar con él, me imagino que su abogado está viendo este tema de la resolución. Esta semana se tendría que resolver. No le conviene ni a la Federación, ni a Juan, esperemos que resuelva lo más pronto posible”, manifestó.

Juan Reynoso solo pudo obtener 2 puntos de 18 posibles en el arranque de las Eliminatorias 2026 - Créditos: Getty Images.

Posteriormente, el exjugador fue consultado sobre el probable retorno del ‘Tigre’ a la ‘bicolor’ y desmintió los rumores. “Por el momento, no, lógicamente, es obvio. No ha habido ningún acercamiento con él”. A la par también descartó a Jorge Fossati de Universitario y Luis Zulbedía de LDU de Quito.

“Se empezaría a ver eso (reemplazo de Reynoso), pero, recuerden una cosa, tenemos tiempo, no podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche. Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma. No hay ninguna posibilidad mientras Juan no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico. No tenemos ningún apuro, recuerden que no hay fecha FIFA hasta marzo”, finalizó.

Cronología de la salida de Juan Reynoso

La última vez que el entrenador nacional habló con la prensa fue después del empate 1-1 con Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026, exactamente el martes 21 de noviembre. En ese entonces, reafirmó su postura de mantenerse al mando del ‘equipo de todos’ en conferencia.

“Me motiva el compromiso de los muchachos, es natural que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y el fútbol peruano. Yo vine a ayudar a la selección, en corto plazo, a clasificar y en el largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que nos están faltando y no nos estamos dando cuenta”, declaró.

No obstante, días más tarde, se conoció que los directivos de la FPF habían tomado la decisión de destituir al ‘Ajedrecista’. Por esa razón, su abogado salió al frente y argumentó por qué su representante quería continuar en el banquillo de la escuadra nacional. Finalmente, Oblitas fue el encargado de comunicarle la resolución al exCruz Azul. Ahora solo falta la oficialización.

Mathias Fariña, agente del 'Cabezón', se refirió al presente del DT en el arranque de las Eliminatorias 2026. (Video: PBO)

Próximo partido de Perú

La selección peruana terminó el 2023 bajando de posición en el ránking FIFA (35). Ahora tendrá tiempo para replantear muchas cosas y tratar de revertir la situación. Su compromiso más cercano será en marzo del siguiente año cuando haya fecha doble de amistosos. Estos servirán para afinar detalles de cara a la nueva edición de la Copa América, la cual se celebrará en junio y en Estados Unidos.