Ricardo Gareca como opción para dirigir a Universitario en caso no continúe Jorge Fossati

Según indicó el panelista, García Pye sería el personaje clave en la negociación con el cuadro 'crema' debido a su amistad. (Video: Movistar Deportes).

En las últimas horas, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que Jorge Fossati abandone Universitario para dirigir a la selección peruana tras la salida de Juan Reynoso. A raíz de ello, desde tienda ‘crema’ ya manejan opciones para reemplazar al uruguayo y uno de ellos sería Ricardo Gareca.

Dicha información fue dada a conocer por Diego Rebagliati, quien reveló ciertas decisiones que se han venido tomando en la interna del club, esto con el objetivo de que se pueda encontrar al entrenador indicado en caso el DT de 71 decida firmar con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Lo cierto es que toda información Fossati se la está dando en el día a día a Universitario, entonces en Universitario ya empiezan a darse cuenta que hay algo mucho más concreto que simplemente intenciones”, sostuvo el comentarista durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Asimismo, hizo de conocimiento público que para la institución ‘merengue’ una de las principales opciones es Ricardo Gareca. “La ‘U’ empezó a buscar un plan B. Antonio García Pye, que ha trabajado mucho tiempo con Gareca, ha puesto su nombre sobre la mesa”.

No obstante, reconoció que será complicado que esta propuesta pueda concretarse. “Hay un camino muy largo para que Gareca sea el técnico de Universitario, pero el nombre está en la mesa. No es el único nombre, pero desde Ate ya se están haciendo la idea que Fossati será el entrenador de la selección”.

Finalmente, aseguró que tanto la FPF como Universitario descartaron la opción de que Fossati quede al mando de ambos equipos. “Está descartado totalmente que pueda dirigir ambos equipos, ni para la Federación ni para Universitario es una opción en estos momentos”.

Como se recuerda, durante la etapa de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’, Antonio García Pye se desempeñaba como gerente de selecciones, por lo que el contacto con el ‘Tigre’ no se habría perdido y esta sería la principal razón por la que habría mostrado interés en contar con él.

Cabe resaltar que, desde Ate sienten que hay muchas posibilidades de que Jorge Fossati no siga en el club, motivo por el cual, no piensan quedarse de brazos cruzados a menos de una semana que inicie la pretemporada, la cual tiene previsto iniciar el próximo miércoles 20 de diciembre.

Ricardo Gareca y su pasado en Universitario

La primera experiencia de Ricardo Gareca en el Perú no fue con la selección peruana, sino con Universitario de Deportes en los años 2007 y 2008. Incluso, llegó a conseguir el título del Torneo Apertura 2008, sin embargo, se quedó con las ganas de consagrarse campeón nacional. En total, llegó a dirigir un total de 66 partidos, de los que pudo ganar 29, empató 22 y perdió 15.

¿Aceptaría volver a dirigir en Perú?

Durante una entrevista para el programa de YouTube ‘Sin Cassette’, Ricardo Gareca fue consultado si dentro de sus planes estaba volver a dirigir a un equipo de Perú. En ese sentido, el técnico argentino explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de nuestro país, pero no descartó aceptar la propuesta de dirigir un club nacional.

“Yo contemplaría todo lo que tiene que ver con Perú, pero fueron tantos años que necesito despegarme un poco de este país laboralmente. Siempre será motivo visitar Perú, tengo cuestiones personales. Decidí con mi familia tener cuestiones personales allá, porque me gusta, es una posibilidad nuestra contar con Perú para determinadas cosas”, expresó Gareca.

Además, añadió que “tantos años como estuve, a nivel de selección, por ahí me lleva tomarme un tiempo para alejarme un poco todo lo que tiene que ver por ese aspecto. Esto no significa que no vuelva, momentáneamente no tengo planes de volver a trabajar. A lo mejor con el tiempo pueda dirigir nuevamente a un equipo en Perú”.