¿Juan Carlos Oblitas viajó a Uruguay para reunirse con Jorge Fossati? La tajante respuesta del directivo de la FPF

Juan Carlos Oblitas habló de la posible contratación de Jorge Fossati en la selección peruana previo a su viaje. (Ovación)

Ayer, lunes 4 de diciembre, a horas de la noche, Juan Carlos Oblitas pisó el aeropuerto Jorge Chávez e inmediatamente, muchos lo relacionaron con su supuesto viaje a Uruguay para reunirse con Jorge Fossati y ofrecerle el cargo de técnico de la selección peruana. El director general de fútbol de la FPF se refirió a ello.

El popular ‘Ciego’, con apuro y sus dos maletas en mano, respondió las consultas de la prensa en la marcha y de manera contundente descartó los supuestos rumores revelando su destino. “Este es un viaje personal, estoy con mi esposa, así que se han tonteado, estoy yendo para Estados Unidos”.

Asimismo, el directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) señaló que si tiene tiempo acudirá al sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024, la cual se llevará a cabo en ese país mañana miércoles 6 de diciembre, y volvió a declarar que todavía no se elegirá al técnico de la ‘bicolor’.

Eso sí, no sacó de la lista de opciones a Jorge Fossati y destacó las cualidades del flamante campeón con Universitario en la Liga 1. “Es una de posibilidades, es un técnico con capacidad, conoce el medio”. Y una vez más, afirmó que no se está viendo al nuevo estratega nacional por el momento.

Por último, Juan Carlos Oblitas explicó por qué las negociaciones con los reemplazantes de Juan Reynoso todavía no arrancan, a pesar que, previamente, manifestó que el contrato del ‘Cabezón’ podría finiquitarse el pasado lunes. “Eso era lo que pensaba, pero las tratativas van más lentas”.

Juan Carlos Oblitas se encargó de comunicarle la decisión a Juan Reynoso de no continuar al mando de la selección peruana - Créditos: Trome.

Fossati deberá tomar una decisión

El técnico uruguayo se perfila como la principal opción para sentarse en el banquillo de la selección peruana. Reune todos los requisitos del perfil que buscan en la Videna. Tiene manejo de grupo y amplia experiencia en escuadras nacionales, pasando por la de su país y de Qatar, con una clasificación al repechaje de una Copa del Mundo en su haber.

Sumado a ello, el exportero también ha manifestado su gusto por asumir la responsabilidad de cara al 2024. “Saca que es Perú, que te quiera llevar una selección es un orgullo y un honor. Valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, pero valoro mucho más donde te conocen donde estás trabajando o que te conocen”, dijo en entrevista con Teledoce.

Pese a tener contrato vigente con Universitario, cuenta con una cláusula a su favor que le daría la posibilidad de aceptar la propuesta. Se trata de una rescisión unilateral, la cual consiste en tener la facultad de finalizar el contrato pagando una indemnización acordada. De esta manera, todo dependerá de Jorge Fossati si se inclina por la ‘blanquirroja’ y da por culminado su paso por Ate con un título nacional.

Jorge Fossati tiene contrato vigente con Universitario hasta finales del 2024 - Créditos: Liga 1.

Posición de Universitario y plazo para tomar una decisión

Jean Ferrari, administrador de Universitario, opinó sobre la posibilidad de que Fossati se convierta en el nuevo DT de la selección peruana días atrás. En ese momento, no había acercamiento por parte de la FPF; no obstante, dejó un mensaje entre líneas. “Nosotros no contemplamos esa situación”.

Está claro que en tienda ‘merengue’ está descartado que asuma las dos responsabilidades en simultáneo, ya que afrontará un año especial y muy competitivo. La ‘U’ vivirá su centenario y tiene la obligación de campeonar por el mismo; además, volverá a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores después de mucho.

En esa línea, el ‘Flaco’ tendría poco tiempo para tomar una decisión. La pretemporada ‘crema’ arrancará el lunes 18 de diciembre en las instalaciones de Campo Mar y para esa fecha se debería tener definido al entrenador para la próxima campaña. Si se queda el ‘charrúa’ o, en los peores de los casos, ir en búsqueda de su sustituto.