Marcelo Tinelli hace confesión sobre su relación con Milett Figueroa: “Nunca estuve enamorado y ante cámaras”

El reconocido presentador argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa han confirmado recientemente su relación sentimental. La pareja se muestra ilusionada y comparte que se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo y felicidad personal. Además, han decidido pasar las próximas fiestas navideñas juntos, aunque aún no han definido si lo harán en Argentina, Perú o en un lugar intermedio.

Tinelli se refiere a su relación con Figueroa como un camino de descubrimiento, mencionando una conexión que parece trascender el tiempo, pues siente que la conocía desde antes. Emocionalmente, recalca el calor y la sensibilidad que Figueroa muestra hacia sus seres queridos, aspecto que fortalece su amor por ella.

“Parece como si ya la conociera, a mi me pasa, como si la conocía de antes. Ella tiene una manera de ser muy cálida con todo el mundo , con todas las personas cercanas a mí. Yo no conozco tanto a las personas cercanas a ella, salvo la madre, pero ella tiene una forma muy cariñosa, muy sensible de estar con las personas cercanas a mi y eso me hace sentir muy cómodo con ella, como que vengo con alguien que me conoce a mi y conoce a la familia, eso no es menor”, comentó en una entrevista realizada en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, el pasado fin de semana.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa planifican pasar la Navidad juntos. | Composición Infobae / Instagram

Tinelli enamorado a los 63 años

Pese a su experiencia en los medios, el conductor argentino reveló que es la primera vez que se enamora ante cámaras, describiendo la situación como intensa e inesperada.

“Nunca estuve enamorado y en cámaras, ¿me entendés? así, nunca que haya nacido el amor en la televisión, para mi ha sido algo muy fuerte, no lo esperé, sucedió”, confesó ante las cámaras del programa argentino ‘Implacables’.

Tinelli compartió la dicha que siente al estar con Figueroa, resaltando la calidez y sensibilidad con la que ella trata a su círculo cercano y la familiaridad que percibe en su compañía. “Estamos muy contentos, nosotros dos personalmente, creo que estamos atravesando un lindo momento personal cada uno, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel de encuentro con nuestros amigos, con nuestros hijos, es una etapa de conocimiento”, agregó.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se besan en el Bailando 2023 (Twitter)

Por su parte, Milett Figueroa expresó su felicidad y sorpresa ante la nueva relación, afirmando que ambos se encuentran disfrutando de los momentos que comparten desde que iniciaron su romance.

“Para mi tambien es nuevo, pero es muy especial todo lo que nos está pasando, estanos disfrutando una etapa muy linda, recién estamos comenzando, pero me parece que estamos muy bien. Disfrutando los momentos. Yo feliz de acompañarlo”, sostuvo.

Pasarán Navidad juntos

La coordinación de los planes navideños constituye un desafío actual para la pareja, ya que se encuentran distanciados geográficamente por sus respectivas familias. Sin embargo, tomaron decisión de compartir esos momentos como indicador de que su compromiso va en serio.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se dieron más de un beso en vivo. América TV Argentina

“El plan que tenemos que armar por lo pronto es cómo pasamos la fiestas, porque ya decidimos pasarla juntos. Eso ya es importante. Ella está con su familia en Perú y yo con mi familia en Argentina, nos vamos todos para allá o vienen todos para acá o nos juntamos en un lugar intermedio, pero algo tenemos que armar”, reveló Tinelli.

Marcelo Tinelli es una figura destacada en el mundo del entretenimiento de Argentina, siendo conductor y productor de televisión. Por su lado, Milett Figueroa se ha hecho un nombre en el modelaje en Perú y ha participado en diferentes producciones televisivas. La noticia de su relación y los planes para las celebraciones de fin de año han despertado el interés en sus seguidores y el medio del espectáculo en general.