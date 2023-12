Marcelo Tinelli dedicó palabras de amor a Milett Figueroa al recibir premio: “Gracias por acompañarme”

Marcelo Tinelli agradece a Milett en premios Martín Fierro

Marcelo Tinelli fue reconocido en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda, el pasado 2 de diciembre, en la Usina del Arte en Argentina. El evento premia a figuras del diseño de moda, modelaje, arte y televisión. Tinelli, quien conduce el reality ‘Bailando 2023′, asistió al evento acompañado por su pareja Milett Figueroa, a quien agradeció públicamente y le dedicó palabras de amor durante la ceremonia.

En su discurso de agradecimiento, Marcelo Tinelli destacó la importancia de su familia y su relación con el mundo de la moda. Agradeció a su hija Micaela Tinelli, propietaria de la marca Ginebra, por su involucramiento en la industria; mencionó a Candelaria Tinelli, nominada en la misma ceremonia y residente en España, donde dirige su propia empresa de ropa.

Del mismo modo, felicitó a Juanita Tinelli por su carrera en el modelaje, el que ahora la lleva por Europa; y a su hijo Francisco Tinelli, quien está próximo a lanzar una línea de ropa. Milett Figueroa, emocionada, fue reconocida por Tinelli como una parte importante de su vida, confirmando así la seriedad de su relación.

Marcelo Tinelli agradece a Milett en discurso del Martin Fierro.| América TV Argentina

”Quiero agradecer a mi hija Micaela dueña de Ginebra, quien apuesta a tener una empresa en Argentina. Agradecerle a ella porque ha estado siempre metida en la moda. A Cande que estuvo nominada y está en España y tiene una fábrica de ropa y una marca divina. A mi hija Juanita que ahora desfila y puede desfilar en Europa, estoy feliz de eso. Y a Francisco que va a sacar una cápsula de ropa con ‘Ginebra’. Muy contento por ellos “, expresó.

“Gracias mi amor, gracias Milett por acompañarme esta noche”, dijo Tinelli al finalizar su discurso en la ceremonia donde fue reconocido por su trayectoria de más de 30 años en la televisión argentina.

Marcelo Tinelli asistió a ceremonia junto con su pareja Milett Figueroa.

La presencia de Tinelli y Figueroa en la alfombra roja despertó gran interés mediático, al ser presentados oficialmente como pareja ante el público. Las especulaciones sobre la naturaleza de su relación quedaron disipadas con esta aparición y con el reconocimiento incluido en el discurso de Marcelo Tinelli hacia Milett Figueroa, quien observó conmovida el homenaje.

Milett impactó con vestido plateado

En los recientes Premios Martín Fierro de la Moda, Tinelli expresó su emoción ante la presencia de su pareja, Milett Figueroa, quien acaparó las miradas con un distinguido vestido plateado. La modelo y actriz destacó en la ceremonia, llamando la atención de los presentes y especialmente de Tinelli, quien no ocultó su admiración por Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda.

Marcelo Tinelli reveló que Milett Figueroa acostumbra guardar en secreto los detalles de su vestuario hasta el último momento en los eventos a los que asisten juntos. En esta ocasión, la expectativa culminó en el evento de moda, donde Tinelli comparó la sorpresa de ver el atuendo de Figueroa con un compromiso matrimonial, subrayando el misterio y coquetería que la caracteriza.

“Hoy me sentí como si nos estuviéramos casando o comprometiendo porque yo no sabía cómo iba a venir ella. Es muy coqueta y no le gusta mostrar nada y desaparece desde las 3 de la tarde y aparece luego así. Tremenda. Me encanta verla diosa al lado mío. Es un mujer muy linda y me parece que brilla más que nunca”, sostuvo.

Foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en premio Martín Fierro.

Pasarán juntos las fiestas de fin de año

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están organizando sus planes para las próximas fiestas y el verano. La pareja se encuentra en una encrucijada tratando de coordinar sus compromisos familiares y laborales, ya que Figueroa tiene a su familia en Perú mientras que Tinelli está con sus hijos en Argentina.

Foto de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en premio Martín Fierro.

Tinelli indicó que el dilema de coordinar las agendas para las fiestas navideñas es primordial. La situación se complica con el hecho de que el programa ‘Bailando 2023′ “sigue durante todo enero”, lo que implica una agenda de trabajo ininterrumpida que limitará su disponibilidad para vacaciones.