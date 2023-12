Lista de los participantes confirmados para ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, quinta temporada

"El Gran Chef Famosos: La revancha", los participantes de la quinta temporada.

“El Gran Chef Famosos: La Revancha” captará la atención de televidentes con su estreno este lunes 4 de diciembre a las 7:45 p.m. por Latina Televisión. El reality regresa con una dinámica única, donde doce exparticipantes de temporadas previas competirán nuevamente en la cocina. Entre ellos, destacan rostros conocidos como Karina Calmet, Mauricio Mesones, Armando Machuca y Renato Rossini Jr.

La producción de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” seleccionó a un conjunto diverso de excompetidores para esta quinta entrega, lo cual ha generado expectación y comentarios positivos en las redes sociales. Los seguidores del programa han expresado frases como “todos son mis favoritos” y “ellos se ganaron el cariño del público”, reflejando el entusiasmo por el nuevo formato de la competencia culinaria.

El Gran Chef Famosos. (Captura: Latina)

Participantes de El Gran Chef Famosos: la revancha

La lista completa de participantes incluye a Susan León, Miguel Vergara, Mónica Torres, Junior Silva, Christian ‘El Loco’ Wagner, Milene Vásquez, Mayra Goñi y Giancarlo ‘Flaco’ Granda.

1. Susan León (temporada 1)

2. Mauricio Mesones (temporada 2)

3. ‘Loco’ Wagner (temporada 3)

4. Renato Rossini Jr. (temporada 4)

5. Mónica Torres (temporada 2)

6. ‘Flaco’ Granda (temporada 4)

7. Armando Machuca (temporada 3)

8. Mayra Goñi (temporada 3)

9. Milene Vásquez (temporada 3)

10. Junior Silva (temporada 2)

11. Karina Calmet (temporada 1)

12. Miguel Vergara (temporada 1)

Entrevista a Mayra Goñi. (Video: Carlos Diaz / Infobae)

La comunidad de seguidores espera que esta temporada supere las anteriores en términos de entretenimiento y habilidades culinarias mostradas. Latina Televisión tiene previsto que “El Gran Chef Famosos: La Revancha” ofrezca una experiencia televisiva memorable para los espectadores, consolidando su posición dentro de los programas de cocina favoritos en Perú.

¿Quién ganó en la última temporada de El Gran Chef?

El gran chef: famosos se prepara para el estreno de su quinta temporada consecutiva en Perú. Este hito fue celebrado con una conferencia de prensa donde se presentaron oficialmente los participantes de la nueva edición del programa de Latina Televisión, todos comprometidos con los desafíos que implica esta competencia culinaria.

En la final de la cuarta temporada, Mónica Zevallos se consagró ganadora tras una emocionante disputa contra Christian Ysla, alzándose con la olla de oro. Los desafíos culinarios para los competidores involucraron la elaboración de tres platillos: una entrada de tiradito de ají amarillo con calamares anticucheros, un plato de fondo que consistió en lomo fino en salsa de borgoña y, para culminar, un postre de helado de maracuyá.

Mónica Zevallos

Los participantes de temporadas pasadas como Renato Rossini, Renato Rossini Jr., Tilsa Lozano, Fiorella Cayo y Gino Pesaressi se reintegraron al programa en calidad de invitados. Siguiendo la tradición del show, los finalistas contaron con la emocional presencia de sus familiares durante la transmisión. Gino Pesaressi, quien se ubicó en el tercer puesto en la competencia, ofreció palabras de gratitud hacia los jueces, especialmente a Giacomo Bocchio, destacando la importancia de su labor formativa en el show: “No puedo irme sin agradecerles a ustedes. Giacomo, eres un profesor increíble. Me parece fantástico estar en un lugar donde trabajo y donde aprendo muchísimo”.

Mónica Zevallos se enteró que ganó ‘El Gran Chef Famosos’ | Instagram/@ggranda7

¿Cuánto ganan los participantes de El Gran Chef Famosos?

El cantante Jimmy Santi reveló que durante su participación en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, recibió un pago de 20.000 soles correspondiente a un período total de cuatro semanas de competencia, incluyendo dos de repechaje. A pesar de la remuneración recibida, Santi manifestó su descontento con ciertos aspectos de la producción, al señalar que se esperaba de él un comportamiento que no reflejaba su verdadera personalidad.

En su declaración a Infobae, Jimmy Santi detalló su experiencia en el conocido programa culinario. El artista comentó: “El programa estaba bonito, me dieron 20 000 soles por el mes, cuatro semanas”. Además de enfatizar su dedicación y la expectativa de una competencia justa, confesó su incomodidad ante la solicitud del programa de adoptar una actitud que catalogó como de ‘hacerse el payaso’, situación con la cual no estaba de acuerdo. Asimismo, mencionó la relación distante con el chef Javier Masías, miembro del jurado, indicando que no existía ni el mínimo saludo entre ellos.