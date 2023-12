Armando Machuca se da una nueva oportunidad en el amor pese a enfermedad cardiaca que lo agobia desde hace 30 años

El participante de 'El Gran Chef Famosos' reveló que su enfermedad es hereditaria y que su abuela falleció por este diagnóstico. Confiesa sentir miedo. (Video: Carlos Diaz / Infobae)

El reconocido actor Armando Machuca enfrenta un desafío personal que va más allá de los guiones y las cámaras: una enfermedad hereditaria del corazón que le obliga a someterse a una intervención quirúrgica en el futuro cercano. A lo largo de su trayectoria se ha ganado el cariño del público, pero es su lucha contra la insuficiencia aórtica “moderada casi severa” la que hoy lo mantiene en un vínculo inquebrantable con la vida y sus seguidores

A sus 47 años de edad, el artista mantiene su optimismo al hablar de su condición médica. En conversación con Infobae Perú compartió palabras de aprecio a las enfermeras de UCI del hospital Rebagliati, quienes lo han acompañado a lo largo de su tratamiento. Conocido su diagnóstico desde los 17 años, ha llegado al punto de ser candidato para una operación necesaria, pero arriesgada.

“Hay una cosita ahí (en el corazón) que no cierra y que, eventualmente, me van a tener que operar (…) tendré que pasar por el quirófano, esto es algo que sé desde los 17 años. No es una decisión mía, sino el médico te va diciendo: ‘todavía no, aguanta, todavía estás bien’. Y ahora me está diciendo que ya nos estamos acercando. O sea, yo creo que ya viene el momento de la operación. Así que me mandarán todas sus vibras”, declaró.

A pesar del temor inherente a cualquier procedimiento cardíaco, el actor demuestra valentía y un pensamiento orientado a la prevención, instando a su público a priorizar su bienestar y no ignorar señales de alerta en la salud.

“Toda operación al corazón es fuerte, me da mucho miedo, pero creo que más miedo me debería estar no informado porque tengo varios amigos, hasta familiares, que saben que puede haber algo ahí (en su cuerpo) y no van al doctor por miedo a ver qué te va a decir. No, olvídense, vayan siempre al doctor”, agregó.

Una enfermedad hereditaria

Al estar en la antesala de una operación de corazón, Armando Machuca ha reforzado su espiritualidad. Menciona cómo la pandemia le permitió reconectar con este aspecto vital, independientemente de las creencias religiosas particulares. Ahora, con una vida espiritual más activa, el actor siente que conecta no solo consigo mismo, sino también con las “grandes fuerzas que rodean el mundo”.

“Más allá de que creas en Buda, en Optimus Prime, en quien quiera... Tener una conexión con la energía y no con un dios, es una vida más tranquila. Entonces sí, ahora rezo más. Hola Dios, gracias”, manifestó.

Machuca reveló que su enfermedad tiene raíces familiares en su abuela y, ahora, en su padre, por lo que su experiencia personal refuerza el mensaje de no postergar la atención médica por temor a las ‘malas noticias’ que puedan surgir.

“Es un tema hereditario lo de mi enfermedad del corazón. Mi abuela falleció de lo mismo, ya muy grandecita. Ahora hemos descubierto que mi papá también lo tiene, así que va por ahí, pero tengo fe de que el ‘bobo’ va a patear lo que tiene que patear para seguir en este mundo un buen rato más”, expresó a Infobae Perú.

Machuca está enamorado

Armando Machuca abrió su corazón para hablar sobre su vida sentimental, un tema que raramente toca en público. Conocido por su carisma y talento, el actor se ha mantenido generalmente reservado acerca de sus asuntos privados; sin embargo, en esta ocasión ofreció algunas pinceladas sobre su relación actual, transmitiendo a su público la importancia de tener vínculos afectivos “sanos y positivos”.

Aclaró que prefiere mantener el respeto por la intimidad personal de su actual pareja. Destacó la antigua amistad que comparte con ella, y cómo, tras años de conocerse, han decidido darse una oportunidad en el amor.

“Nos conocemos hace muchos años. Nos hemos visto, desvisto. Y ahora como que nos juntamos hace poco. Y fue como, ‘ok, vamos a ver si esta es’. Así que ahí estamos”, dijo.

Al indagar sobre los detalles que despertaron su amor, Machuca se limitó a describir a su pareja como una persona alegre y sociable, capaz de contagiarlo con su buen humor: “Es muy alegre. Siempre tiene buen ánimo. Es muy sociable. Me hace reír un montón. Es una linda”

Ante preguntas sobre si con su actual relación estaba listo para “sentar cabeza”, el actor reflexionó acerca de la madurez y seriedad en el compromiso amoroso, enfatizando que estas cualidades son esenciales para la felicidad en pareja, independientemente de la edad.

“Creo que cuando uno tiene pareja no estás para tontear y eso no debe de ser a ninguna edad. Más allá de que no te vas a casar a los 20, pues. Creo que en la medida en que uno toma en serio las relaciones, en esa medida vas a ser feliz en esa relación. Porque cuando es así, así, no estés... vive el rock and roll y sé feliz”, afirmó.

En cuanto a su futuro, Armando Machuca jugó al misterio con su clásico sentido del humor, no descartando llevar su relación sentimental al siguiente nivel. “Vamos en rumbaos”, dijo, dejando abierta la posibilidad sobre un posible matrimonio.

Su retorno a ‘El Gran Chef Famosos’

Armando Machuca se sumó a la quinta temporada del programa ‘El Gran Chef Famosos’, en el especial denominado ‘La revancha’, donde participan 12 participantes de las ediciones anteriores. El actor no es ajeno a los comentarios por supuestos maltratos de parte del Giacomo Bocchio.

El artista conversó con Infobae Perú sobre su estrategia personal para abordar las críticas de los jueces del programa. Comparó la dinámica del show con un partido de fútbol, donde los jueces tienen la última palabra y, al igual que un árbitro, dirimen lo que está bien o mal.

“Es como un partido de fútbol. Me puedo estar en desacuerdo con el árbitro, pero el árbitro es el árbitro, pues”, explicó.

Con la experiencia de vida que lo caracteriza, el actor entiende que los nervios y la competencia pueden acalorar los ánimos, pero subraya la importancia de no tomarse las cosas de manera personal y, en cambio, enfocarse en el aprendizaje.

“No tomarlo de manera personal y utilizarlo, y ver el fondo”, señala Machuca como su “truco” para transformar la crítica en una herramienta constructiva.

“Ya, de pronto no es el tono que me gusta en que me está hablando, pero me está diciendo que con la sal le voy a bajar al limón. Y de pronto, a veces, por tomarlo mal, no escuché qué me decían. Entonces, si no escucho la indicación de fondo, no aprendo. Yo creo que a mí eso me sirvió mucho porque aprendí”, resaltó.

Recuerda cómo en el pasado tuvo que desarrollar su habilidad para escuchar, una lección impartida con insistencia por su exdirectora July Naters durante sus primeros pasos en el teatro.

“Lo que más me decía era, ‘¡Armando, escucha!’, me lo gritaba. ‘¡Escucha, Armando!’, tanto me lo machacó, porque me costaba mucho escuchar en escena, porque yo quería hacer las cosas bien y entraba con mi energía y no escuchaba a los compañeros. Y creo que se logra aprender, pero hay que entrenarlo y hay que entregarse con humildad”, reflexiona.