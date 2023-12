Carlos Cacho y su dura opinión sobre la descontrolada inauguración del Mall Aventura de SJL: “Cuánta miseria”

Carlos Cacho da dura opinión sobre la descontrolada inauguración del Mall Aventura de SJL | Porque hoy es sábado con Andrés. Panamericana TV

El estilista Carlos Cacho se refirió a la accidentada apertura del Mall Aventura de San Juan de Lurigancho—que se dio el pasado 30 de noviembre—, el cual generó noticia por las largas colas, pérdida de niños, peleas y el robo de los arreglos florales y de hasta el jabón líquido de los baños. En entrevista con Andrés Hurtado, el maquillador lamentó el comportamiento de sus propios compatriotas.

Te puede interesar: Mall Aventura en San Juan de Lurigancho ya abrió hoy 30 de noviembre: horario de atención, tiendas, cómo llegar y más

“Qué tristeza ver a los peruanos cómo se comportan cuando inauguran un centro comercial, robándose un jabón. Qué pena. Cómo me duele mi tierra cuando veo eso, los peruanos robándose un jabón de un centro comercial. Eso es lo que realmente deberíamos poner en remojo”, comentó en un principio en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Luego, aseguró que las imágenes del aglomeración en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho solo hacía que nuestro país quede mal frente a los ojos del mundo.

Largas colas, cancelación de evento y alta demanda de visitantes en su inauguración | Ana Morocho. Infobae Perú

“Cuánta miseria, cuánta tristeza para nuestro pueblo. Eso no nos enaltece, eso nos hunde. Nos regresa ni a la época cuaternaria, eso nos ubica en lo más hondo de la ignorancia, de la necesidad y de la pobreza. Porque cuando eres pobre a ese nivel no solo lo eres de dinero, sino también de alma y pensamiento, de mentalidad. Pobreza de acción, de caballerosidad y de civismo”, complementó.

Finalmente, Carlos Cacho invocó a los peruanos “a superar esa valla tan fea de no alegrarnos por una corona de una bella peruana” y los demás reconocimientos que han logrado figuras nacionales, entre ellos Andrés Hurtado, ganador de dos Premios Martín Fierro Latino.

Carlos Cacho lamentó el caos generado en el Mall Aventura de San Juan de Lurigancho. Captura/Panamericana TV

Carlos Cacho aprueba romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El maquillador dejó en claro que está contento de que Milett Figueroa haya encontrado el amor en Marcelo Tinelli, uno de los presentadores de TV más reconocidos de Argentina. Para él, los peruanos deberían estar felices que la modelo figure en el extranjero, en lugar de criticarla por salir con un hombre mayor.

Te puede interesar: Caos y descontrol en la apertura del Mall de SJL: largas colas, cancelación de evento y alta demanda de visitantes

“Nuestra Milett se está enamorando de una estrella tan grande como Marcelo Tinelli, tan lindos ellos como pareja. Yo les diré que al envidioso se le nota la pica, la rabia, la ira. Se le nota en su comentario que no es sensato, es rebuscado, picón, malintencionado y se nota muy ignorante, muy del tercer mundo. Estoy cansado de esa frase tan fea, que el peruano es el enemigo de otro peruano. Qué frase tan inmunda, tan miserable”, comentó en el espacio de Panamericana TV.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se dieron más de un beso en vivo. América TV Argentina

Carlos Cacho elogia a Leslie Shaw

En relación al pleito entre Leslie Shaw con Michelle Soifer, el estilista mencionó que le guarda un profundo respeto a la primera artista porque la considera “la cantante de pop peruana más internacional, que más lejos ha llegado y que ha tenido más éxitos”.

Te puede interesar: Mall Aventura de San Juan de Lurigancho abrió sus puertas: conoce los 28 restaurantes que tiene

“Con eso no estoy diciendo que la carrera de Michelle no sea exitosa, pero siento que Michelle todavía no le ha llegado ese gran tema que la haga reventar como así lo ha tenido Leslie, ella ha grabado con grandes. ‘La Faldita’ de Leslie tiene como 60 millones de reproducciones, ha grabado con Thalía, cosa que todavía no ha vivido Michelle, pero estoy seguro que tendrá su gran tema, que la haga la gran estrella internacional que quiera ser”, opinó Cacho.

Carlos Cacho cree que Michelle Soifer puede ser exitosa internacionalmente. Captura/Panamericana TV

También resaltó que, físicamente, Michelle Soifer está en su mejor momento. “Nunca la vi más bella, yo la vi en otros momentos y ahora está guapísima, está cultivando su voz y está buscándosela. Es mentira que un hit llegue a la primera, hay artistas que han conseguido la fama de adultos”, sentenció el maquillador.