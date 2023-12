Masacre en La Libertad: Alcalde de Pataz denuncia ausencia del Gobierno tras ataque en minera La Poderosa

Sicarios que portaban armas de fuego y explosivos habrían perpetrado el ataque contra las nueve personas | Andina/TV Perú/Composición Infobae

Tras el ataque a nueve personas secuestradas y luego asesinadas en el socavón de la minera Poderosa, ubicada en el distrito y provincia liberteña de Pataz, su alcalde provincial, Aldo Carlos Mariño, aseguró que, a la fecha, ningún representante del Poder Ejecutivo se ha reunido con su gestión para abordar la situación de criminalidad causada la minería ilegal en el lugar.

Esto luego que, la prefecta regional Carolina Velasco comunicara que detrás de este hecho se encontrarían delincuentes relacionados con la economía ilegal, quienes habrían orquestado el atentado en respuesta a las medidas adoptadas por la empresa contra el reparto de material que ellos demandan.

“Voy a convocar a los alcaldes, a las rondas campesinas, a la Policía y todas las autoridades de la provincia para tomar acciones ya, en vista que vemos una inercia por parte del Gobierno central, por parte del Ministerio de Interior”, aseveró Mariño vía RPP.

Durante el diálogo sostenido con el medio radial, la autoridad local de la región La Libertad mencionó que el Gobierno recientemente prorrogó el estado de emergencia, a través del Decreto Supremo Nº 125-2023-PCM, en la provincia de Pataz, por el término de 30 días calendario a partir del 16 de noviembre de 2023, debido al incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana en el distrito situado a más de 300 kilómetros de la ciudad de Trujillo.

Sobre ello, Mariño hizo hincapié que la medida no estaría funcionando adecuadamente, ya que las comisarías no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a los actos delictivos.

“No sirve de nada si a sus decretos de urgencia y emergencia a las que ha sido sometida esta provincia no le acompañamos de inversión, no le acompañamos de decisión económica. Firmar un papel no sirve de nada y esta masacre lo ha comprobado. Exigimos la presencia en el distrito de Pataz de la presidenta de la República”, afirmó.

Alrededor de 20 personas han resultado heridas tras el atentado en Pataz, La Libertad.

¿Por qué la minería ilegal sobrepasa a la Policía en Pataz?

Pataz está distribuida en 13 distritos y solo cuenta con cuatro comisarías para atender a una población de más de 14 mil habitantes. De acuerdo a Mariño, en la provincia del departamento de La Libertad por cada dependencia policial se registran entre cuatro a ocho efectivos.

Una realidad que complica las trabas para establecer una estrategia eficiente para reducir la presencia de bandas criminales en el territorio, las cuales migran desde Lima, el Callao e incluso desde Venezuela, según sostienen los uniformados, quienes también se enfrentan a una crisis permanente de logística policial.

Acerca de este punto, el alcalde provincial de Pataz reveló que actualmente los efectivos no tienen a su disposición una camioneta para realizar sus traslados, así como otros vehículos de transporte para llevar a cabo sus diligencias.

“Yo he presentado un proyecto de seguridad ciudadana de un aproximado de 7 millones de soles, que consiste en equipamiento también y no tenemos respuesta del Gobierno central, y las veces que he tenido oportunidad de conversar o de dirigirme a la presidenta de la República le he hablado de la problemática que tiene Pataz”, dijo.

Por otro lado, Mariño negó las afirmaciones del nuevo jefe policial de La Libertad, Francisco Vargas Andonaire, en relación a supuestas reuniones que se habrían dado con su gestión posterior al ataque a los trabajadores que alcanzan los 20 y 30 años, resaltando que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del coronel PNP.

“Yo he escuchado al coronel de La Libertad en varios momentos que se ha reunido con el alcalde provincial de Pataz y nunca se ha reunido. Yo he visitado varias veces la ciudad de Trujillo para hacer denuncias por extorsión, para hacer denuncias por muchos casos, pero solo queda en denuncia”.

Aldo Carlos Mariño, alcalde del distrito de Pataz asegura que jurisdicción no tiene recursos necesarios para hacer frente a la minería ilegal | RPP/Composición Infobae

Crece número de trabajadores asesinados de minera Poderosa

En un comunicado publicado en julio por la minera Poderosa en su página web, sus representantes alertaron que, en los últimos cinco cinco años, los grupos ilegales vinculados a la minería ilegal, que buscan controlar sus operaciones mineras, actúan usando armas de guerra y explosivos.

También, además de efectuar actos de robo, extorsión, homicidio y procesamiento ilícito y tráfico de oro; también perpetran otras acciones que causan gran temor en la población, como la voladura de 10 torres de alta tensión.

En ese marco, mencionan que siete de sus colaboradores han sido asesinados y los casos continúan siendo investigados para encontrar a los culpables. A ello, se suma la cifra de los nueve trabajadores de seguridad que perdieron la vida este fin de semana.

Sujetos asesinan a nueve jóvenes trabajadores de la minera Poderosa y dejan 20 heridos. (Foto: Causa Justa)

En tal contexto, cabe recordar que en noviembre cuatro integrantes de la Policía Nacional resultaron heridos tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes que intentaron robar minerales de un socavón de la mina Mangalpa, ubicada en la localidad de Chagual, también en el distrito de Pataz.

Sube a 10 cifra de trabajadores fallecidos en minera

Este domingo, mediante un comunicado, la minera Poderosa confirmó que el número de trabajadores fallecidos, como resultado del ataque a sus instalaciones el sábado 2 de diciembre, subió a 10.

En el pronunciamiento la empresa atribuyó el acto a los grupos ilegales vinculados a la minería ilegal presuntamente coludidos con bandas criminales, que estarían generando un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.