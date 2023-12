Jorge Fossati reveló que Juan Carlos Oblitas pidió reunión para ofrecerle cargo de DT de Perú

Jorge Fossati reveló que Juan Carlos Oblitas pidió reunirse con él para ofrecerle el cargo de técnico de la selección peruana.

Juan Reynoso aún no ha dejado de ser entrenador de la selección peruana; pero ya se viene hablando de algunos nombres para reemplazarlo. Jorge Fossati, quien salió campeón con Universitario en la Liga 1 recientemente, fue uno de los vinculados con la ‘bicolor’ en los últimos días.

Si bien desde ambos lados, técnico y escuadra nacional, señalaron que no había nada porque el ‘Cabezón’ continuaba en el cargo. Hoy, viernes 1 de diciembre, el DT de la ‘U’ realizó sorpresiva revelación en conversación con la radio uruguaya llamada ‘Sport 890′.

“No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo”, declaró.

Asimismo, el estratega de 71 años se refirió a la posibilidad de asumir el banquillo ‘blanquirrojo’. “Universitario hoy es mi prioridad y realidad, lo otro (la selección) no es mi realidad, es lo que me dijeron que pasa. Así nos reuniéramos hoy, no sé cuál es el proyecto que me plantearán, deportivo, económico, todo eso”.

“Lo tendría que analizar y ni que hablar lo aceptaría solamente si con mis compañeros de trabajo estamos convencidos de que alcanzaríamos el éxito”, complementó el exarquero acerca de suceder a Maximo en 2024.

Oblitas se refirió a Fossati

Las declaraciones del DT de Universitario causaron asombro, debido a que ayer, jueves 30 de noviembre, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, brindó declaraciones a su salida de la Videna y descartó muchos nombres, entre ellos el del ‘charrúa’, porque todavía no se resuelve el contrato de Juan Reynoso.

El popular ‘Ciego’ pidió calma a la hinchada, pues hay tiempo para eligir al nuevo entrenador teniendo en consideración que los próximos partidos se llevarán a cabo el marzo del 2024 cuando haya fecha FIFA de amistosos.