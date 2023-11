Mauricio Larriera será técnico de Newell’s Old Boys tras su salida de Alianza Lima

Mauricio Larriera dirigió 15 partidos con Alianza Lima en Liga 1. - Crédito: Liga Profesional

El técnico Mauricio Larriera no necesitó mucho tiempo para encontrar un nuevo club. Después de su sonada salida de Alianza Lima por haber perdido la final nacional a manos de Universitario de Deportes, en el estadio Alejandro Villanueva, ya tiene todo listo para emprender una nueva aventura.

El entrenador uruguayo, forjado en Peñarol, tiene todo listo para hacerse cargo del plantel de Newell’s Old Boys de la Liga Profesional de Argentina. A la comisión directiva le agradó su hoja de vida y cerraron su contratación en las últimas horas por encima de otros candidatos.

Larriera, quien llega a la ‘lepra’ para suceder en el banquillo al DT Gabriel Heinze, firmará un contrato hasta 2024 en el club del Parque Independencia. De hacer una buena labor podría extender su vínculo. Vale precisar que el último estratega de nacionalidad uruguaya fue Luis Cubilla en la década de 1980.

No será la primera vez que el técnico de 53 años trabajará en la máxima categoría de Argentina. En el pasado condujo las riendas de Godoy Cruz, aunque no trascendió demasiado. Su mejor etapa, eso sí, fue en el 2021 cuando asumió la responsabilidad de entrenar a Peñarol, con el que ganó tres títulos locales y llegó las semifinales de la Copa Sudamericana.

Desafortunada etapa de Larriera en Matute

A inicios de agosto del presente año, la dirección deportiva de Alianza Lima llegó a un consenso: contratar a Mauricio Larriera para sustituir a Guillermo Salas en la zona técnica. El entrenador oriental no era la prioridad, pues existían otras opciones internacionales. No obstante, ante la caída de las negociaciones, se echó mano del charrúa.

“Tuvimos distintas propuestas, pero yo necesitaba que la propuesta me movilizara de otra manera. La propuesta de Alianza me sorprendió, se precipitó a último momento, pero me puso muy contento”, dijo en su presentación. “Yo trato de desarrollar un fútbol relacional. A ver, la relación de los futbolistas con la pelota, con el espacio, con el tiempo y, sobre todo, el vínculo que se tiene que generar con los compañeros, con el cuerpo técnico y con la hinchada”, añadió.

Larriera viene de dirigir a Alianza Lima durante 15 partidos: se mantuvo invicto a lo largo del Torneo Clausura, logrando resultados que generaron distintas sensaciones en los simpatizantes ‘blanquiazules’ hasta que perdió 2 a 0 frente a Universitario, en la definición por el título nacional.

El adiós de Larriera al plantel aliancista

El final de Mauricio Larriera con Alianza Lima era inminente. Una vez confirmada su desvinculación, quiso despedirse de la institución más allá de que su recuerdo provoque incomodidad entre los aliancistas: “Agradecimiento a todos y cada uno de los futbolistas que nos acompañaron, con los que compartimos alegrías y amarguras, por haber intentado desarrollar lo que se les solicitaba, por haber creído, por la armonía del día a día, por el respeto y apoyo a nuestra tarea, aunque no haya alcanzado para lograr la gloria”.

“Las gracias al hincha por el aliento permanente en todos los rincones del Perú y en todas las circunstancias. Especialmente esa fiesta que significó cada partido en Matute. Ahora, solo queda levantarse, una vez más. Éxitos, siempre”, remarcó.