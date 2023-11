Magaly Medina contraataca a detractores ante preferencias por Gisela Valcárcel y premiación de Martín Fierro: “Sóbense”

Magaly Medina contraataca a detractores ante preferencias por Gisela Valcárcel y premiación de Martín Fierro. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La periodista Magaly Medina respondió a las críticas tras su reconocimiento como “La mejor conductora de Latinoamérica” en la entrega del premio Martín Fierro, el pasado 27 de noviembre. Esta declaración se produce en un contexto en el cual varios personajes del ambiente artístico han expresado su preferencia por qué hubiera ganado Gisela Valcárcel, quien también estaba nominada para dicha distinción por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Sin embargo, Medina calificó a algunos de estos gestos como actitudes de personas que se involucran en acciones “sobonas”, las cuales interpretó como una forma de buscar mayores oportunidades laborales en el medio. Además, la conductora de Magaly TV La Firme puntualizó que Valcárcel no había liderado ningún programa durante el año en curso, poniendo en duda sus méritos como presentadora.

“Para que sigan haciendo hígado las piconas, las envidiosas. Yo no me he comprado el premio, me lo han dado, trayectoria tengo. Caray más desubicadas. Vergüenza debería darles que solo las contratan para eso, para hacer el trabajo sucio y mancharse la boca”, dijo en un inicio la figura de ATV en su reciente programa del 29 de noviembre.

En este sentido, la popular ‘urraca’ sugirió a sus detractores, que Gisela Valcárcel podría ser considerada para premiaciones futuras, y que mejor debería esperar su turno, indicando que “haga haciendo su cola”. “Gise estaba en la terna, eso les molesta, les araña y Gise ni siquiera ha tenido programa este año, y cuándo ha sido mejor presentadora”, acotó.

“Hagan su cola. Quizá los próximos años la vuelvan a nominar. Si hubiera ganado Gisela hubieran hecho fiesta nacional y como son sobonas. Sóbense, tómense un par de aspirinas, a ver si les pasa el dolor de cabeza”, sostuvo la comunicadora fiel a su estilo en la última edición de Magaly TV La Firme.

Al parecer, la declaración de la esposa de Alfredo Zambrano se originó en respuesta a las afirmaciones de Yolanda Medina. La cantante de cumbia aseguró que la conductora, Gisela Valcarcel, es la mejor y que debería haber sido la ganadora del premio “Martín Fierro”. “El premio debió ser para Gisela o para otra conductora. Estoy de acuerdo con lo dicho por Giuliana. Sí, el premio debió haber sido para Gisela, (Magaly) no es santo de mi devoción”, dijo la artista.

La cumbiambera señaló que, aunque sí sintoniza el programa de Magaly Medina, considera que la rubia es superior como conductora. “Me encanta ver su programa por el chisme, pero mejor conductora creo yo es Gisela. Entonces hay que hacerle un trofeo a Gisela y se lo damos”, acotó la cantante, pero Samuel Suárez le dijo: “Cualquiera de las dos podría haber sido, pero qué criterios habrán sido y ellos han decidido que sea Magaly y debe ser por algo”, dijo en “América Hoy”.

¿Con quiénes competía Magaly Medina y su programa en los “Premios Martín Fierro Latino 2023″?

Mejor presentadora de TV

Lili Estefan (Univisión / Miami)

Karina Mazzocco ( A la tarde / América TV Argentina)

Laura Bozzo (Que Pase Laura / Imagen Televisión)

Magaly Medina (Magaly TV, la firme / ATV)

Ana María Polo (Caso Cerrado / Telemundo)

Carolina Pampita Ardohain (Pampita On line – Net TV)

Gisela Valcárcel (América TV)

Carolina Sarassa (Univisión)

Mejor programa de espectáculos

Intrusos en el espectáculo (América TV / Argentina)

Magaly TV, la firme (ATV)

El Gordo y la Flaca (Univisión / Miami)

Chismorreo (Canal 6 / México)

Alarma TV (Estrellas TV)

La Hora Hola (Hola TV)

