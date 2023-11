Kyara Villanella celebra sus 16 años en un día clave para la familia Fujimori: “la resolución del TC es un regalo del Señor”, sostuvo Keiko

Keiko Fujimori celebra la resolución del TC con la que se su padre dejaría la prisión. En rueda de prensa, mencionó a su hija Kyara Villanella. | Instagram @keikofujimorih

Kyara Villanella, la hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, decidió alejarse de las redes sociales desde que culminó su participación en el Miss Teen Universe 2023, realizado en Colombia. La adolescente aún no retorna a Lima, por lo que habría celebrado su cumpleaños lejos de su familia, de acuerdo a lo que ella misma comunicó días atrás.

“Te quiero, mami, pero necesito un tiempo a solas, te escribo el día de mi cumple porque, por ahora, no puedo asimilar que alguien esté orgulloso de mí”, escribió en el post de Keiko Fujimori, el pasado 26 de noviembre, resaltando que solo enviaría un mensaje a su madre en día de su cumpleaños.

La hija mayor de la lideresa de Fuerza Popular alcanzó la edad de 16 años este pasado 29 de noviembre. Nacida en 2007, la joven forma parte de una familia conocida en el ámbito político peruano. Su madre ha estado en el centro del interés público por su papel en la política y su vinculación con diversos procesos judiciales.

Kyara Villanella se aleja del modelaje y abre una nueva etapa en su vida luego del Miss Teen Universe. | Composición/Instagram Kyara Villanella

El saludo de Keiko Fujimori

Kyara compartió en sus historias de Instagram los saludos de cumpleaños que le mandaron sus amigos cercanos. Como era de esperarse, su madre Keiko Fujimori le dedicó conmovedoras palabras, resaltando el orgullo que siente por su primogénita.

“¡Hoy cumples 16 años, Kyarita! Feliz cumpleaños, cómo pasan los años”, escribió la hija del expresidente Alberto Fujimori en redes sociales. La exganadora del Miss Perú La Pre respondió con un “gracias, ma” y el emoji de un corazón.

Cabe indicar que, ante los medios de comunicación, Fujimori también mencionó que su hija mayor cumplía años. Durante una rueda de prensa realizada ayer 29 de noviembre, la líder de Fuerza Popular se pronunció respecto a la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) acerca del indulto otorgado a favor de su padre, de 85 años de edad.

Keiko Fujimori dedicó un emotivo saludo a su hija Kyara Villanella en su cumpleaños número 16.| Instagram @keikofujimorih

“Él (mi padre) ha recibido con serenidad pero también con alegría esta segunda resolución del TC, estamos esperando con prudencia y con mucha fe los próximos pasos. Hoy, además, es cumpleaños de mi hija Kyara, así que sabemos que esto es parte también de un regalo del Señor para poder celebrar este fin de semana con alegría”, comentó Fujimori.

Keiko Fujimori considera que resolución del TC restituye el indulto a su padre - video Diego Casimiro

Kyara Villanella afectada tras Miss Teen Universe

Kyara Villanella, joven modelo peruana, expresó su sentir tras su participación en el Miss Teen Universe, evento donde no solo obtuvo el quinto lugar, sino que también sufrió una caída durante la competencia. Reconoció sentirse afectada por el incidente y comunicó su decisión de alejarse del modelaje. Su madre, Keiko Fujimori, destacó sus logros pese a los obstáculos enfrentados, mencionando el reconocimiento al mejor proyecto social y el premio de mayor popularidad que obtuvo su hija.

“Gracias ma, pero igual me da tristeza que por una caída, todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé”, comentó.

En comunicación directa con su madre mediante redes sociales, expresó su tristeza por sentir que defraudó a Perú. Mencionó necesitar un tiempo para procesar los acontecimientos y enfrentarse a futuros retos, dejando entrever su dificultad para manejar las críticas que acompañaron su experiencia en el certamen.

Kyara Villanella sufrió aparatosa caída durante su desfile en ropa de baño por el Miss Teen Universe. | YouTube.

En un mensaje a su madre, compartido en su perfil de redes sociales, Villanella confesó que, aunque agradecida por el apoyo recibido, necesita un espacio para aceptar los resultados y el orgullo que otros sienten por ella. “Me da pena de que de igual manera siento que defraude al Perú y que no estoy lista para enfrentar las críticas”, finalizó.

“El modelaje no es para mí, pero ha sido increíble poder pasar por esta experiencia. Estoy emocionada de todo lo que se viene, me encantaría representar al Perú en powerlifting, escribir un libro, ir a concurso internacional de debate y mucho más”, sentenció.