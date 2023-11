Marcelo Tinelli preparó deliciosa cena a Milett Figueroa dejando atrás rumores de crisis: “Me encanta verte”

Milett Figueroa apareció en la reciente edición del ‘Bailando 2023′ del martes 28 de noviembre y sorprendió porque fue como integrante del equipo de la zona streamer del formato argentino. Marcelo Tinelli la presentó con palabras muy cariñosas a su reciente pareja y dejó atrás los rumores de una crisis entre ellos.

“Hoy en el streaming está Cris, Coty, Mariana y está la diosa de Milett. Me encanta que venga Milett”, dijo muy orgulloso.

Y es que mucho se había dicho que las cosas habían cambiado entre ellos porque Marcelo no llevó a Milett a su viaje de fin de semana a Uruguay, donde está ayudando a su hija mayor Candelaria Tinelli a culminar los detalles de su matrimonio.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando primera crisis en su relación amorosa: “Ya no la llama mi amor”

Y tampoco fue al cumpleaños de su hija Juanita Tinelli, llamando la atención porque había ido al cumpleaños de Candelaria y no a la reunión íntima de la hija menor de su pareja. Se comentó que la ausencia de la modelo peruana sería por la presencia de la madre de la adolescente, Paula Robles.

Sin embargo, todo sería solamente especulaciones, porque Marcelo y Milett se dejaron ver en la reciente edición del reality de baile de América TV. Y el conductor de TV llenó de elogios a la peruana y además contó qué hicieron el fin de semana.

Te puede interesar: Marcelo Polino, jurado de ‘Bailando 2023′, confesó que relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli está mejor que nunca

El conductor argentino confesó que luego de llegar de su viaje a ‘Punta del Este’ invitó a cenar a Milett Figueroa a su casa, pero fue un encuentro especial porque cocinó un platillo con base en pasta italiana para ella.

“Cociné, cociné totalmente, después de volver (de Punta del Este)... no tengo que subir todo al Instagram. Ha probado la comida mía, la carne mía y la pasta mía, probo todo lo mío”, dijo un coqueto ‘Cabezón’.

Pero no contento con eso, le pidió a la actriz peruana su opinión de su sazón porteña. “¿Qué tiene que decir del chef argentino?”.. a lo que Milett señaló que nunca había probado una pasta tan deliciosa en su vida.

Te puede interesar: Milett Figueroa explotó contra periodista argentino que habló de su vida íntima con Marcelo Tinelli: “No me gusta que me ensucien”

“Tan rica pasta nunca había probado, ni la salsa pomadoro, la más rica la probé de sus manos”, confesó ante la alegría y sorpresa de todos los jurados, comentarios y bailarinas.

Marcelo Tinelli preparó deliciosa cena a Milett Figueroa dejando atrás rumores de crisis:

Mensajes de amor

Tras los comentarios que surgieron a raíz de su supuesta separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa publicó unas fotografías del cambio de look que se hizo en una peluquería. Al ver las imágenes, el presentador argentino no dudó en dejarle un comentario. “Diosa absoluta (emoji de corazón ardiendo)”, dijo.

Para acabar con todos los rumores, la modelo peruana no dudó en responderle de manera romántica al presentador de ‘Bailando 2023′. “Mi amor (emoji de corazón ardiendo)”, escribió la influencer, terminando de esta manera con cualquier duda de su amorío.

De inmediato, los seguidores de la pareja empezaron a comentar la fotografía de Milett Figueroa, diciéndole que ella hacía buena pareja con Marcelo Tinelli, por lo que esperaban que este romance dure mucho tiempo.

Milett Figueroa le respondió de manera romántica a Marcelo Tinelli. (Foto: Captura de IG)

Milett Figueroa reveló la razón por la que su mamá negó su historial amoroso con Patricio Quiñones

La mamá de Milett Figueroa contó en ‘América Hoy’ que su hija nunca había tenido novios, es más, señaló que era la primera vez que la veía en una relación estable. “Ella está feliz de la vida. Creo que, lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas, tampoco. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real”, acotó.

Sobre estas declaraciones, Milett Figueroa solo atinó a decir que su progenitora nunca antes la había visto en una situación así, viviendo de tan cerca uno de sus romances, por lo que entiende que sus anteriores parejas solo fueron pasajeras, sin futuro.

“Lo que pasa es que mi mamá nunca me ha visto como me ha visto con Marcelo. No, digamos que, en un ambiente más privado, en una reunión privada, nunca me ha visto a mí como me ve con Marcelo, por eso ella toma la situación así”, explicó.