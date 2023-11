Milett Figueroa reveló la razón por la que su mamá negó su historial amoroso con Patricio Quiñones. | Amor y Fuego.

Milett Figueroa se encuentra en el centro de la noticia luego de confirmar que mantiene una relación sentimental con Marcelo Tinelli. Asimismo, hace unos días se especuló que este romance había llegado a su fin porque empezaron a presentar diferencias; sin embargos, este rumor fue desmentido por ellos a través de las redes sociales.

A raíz de todo el escándalo que se generó en Argentina, el programa ‘Amor y Fuego’ se puso en contacto con la modelo peruana para tener más información al respecto. Ella no solo dio algunos detalles de su relación con el presentador de ‘Bailando 2023′, también comentó sobre las recientes declaraciones de su madre.

Como se recuerda, la mamá de Milett Figueroa dijo en un programa de televisión que su hija nunca había tenido novios, es más, señaló que era la primera vez que la veía en una relación estable. “Ella está feliz de la vida. Creo que, lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas, tampoco. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real”, acotó.

Sobre estas declaraciones, la modelo peruana solo atinó a decir que su progenitora nunca antes la había visto en una situación así, viviendo de tan cerca uno de sus romances, por lo que entiende que sus anteriores parejas solo fueron pasajeras, sin futuro.

“Lo que pasa es que mi mamá nunca me ha visto como me ha visto con Marcelo. No, digamos que, en un ambiente más privado, en una reunión privada, nunca me ha visto a mí como me ve con Marcelo, por eso ella toma la situación así”, explicó.

En otro momento, la exchica reality se refirió al buen momento sentimental que viene viviendo con Marcelo Tinelli, resaltando que ellos en este momento se encuentran creando algo bonito para que sea duradero. “Hemos estado buen tiempo solteros, recién ahora estamos creando algo, construyendo una relación”, indicó.

Finalmente, Milett Figuero mencionó a su expareja, Patricio Quiñones, asegurando que el romance que vivió al lado de él fue una experiencia bonita, de la cual aprendió mucho, pero ahora se encuentra enfocada en su relación con el presentador argentino.

“La verdad es que no había una relación tan cercana por parte de ambos, pero ya en su momento fue una relación que fue linda y se aprendió mucho, pero ahora estoy en otro vínculo recontra especial para mí, y estoy construyendo algo hermoso también y me encanta. Ahora es el presente y estamos construyendo algo nosotros”, sentenció.

Mamá de Milett Figueroa se peleó con periodista argentino

El periodista Pepe Ochoa se enlazó con el programa ‘América Hoy’ para dar más detalles de la supuesta ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Sus palabras no fueron del agrado de doña Martha Varcárcel, quien se comunicó con el magazine para responder en vivo.

“Me causa tanta risa y tanta sorpresa que un señor, bueno que dice que es periodista, no lo conozco bien, pero que hable como si supiera o como si viviera con mi hija o con Marcelo, decirle o aconsejarle que se apuró mucho ¡Ay! Marcelo es un hombre con tantos años de experiencia que no necesita ningún consejo. Segundo: ¿Que mi hija no da puntada sin hilo? Mi hija es una dama”, expresó.