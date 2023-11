Giacomo Bocchio se despide de Fiorella Cayo al ser eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’: “Nos has vuelto locos”

Giacomo Bocchio se despide de Fiorella Cayo al ser eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’. (Captura: Latina)

En la emisión del 28 de noviembre de “El Gran Chef Famosos”, la actriz Fiorella Cayo se despidió de la competencia, siendo la siguiente eliminada en el nivel 11 al no ganar contra Sergio ‘Checho’ Ibarra. La profesora de baile compartió su alegría por todas las experiencias y aprendizajes acumulados en la cocina, así como por haber tenido la oportunidad de conocer a los jurados y a sus compañeros en este fascinante viaje culinario.

“Hoy particularmente me siento feliz de irme, porque yo he aprendido en la vida que el mejor momento para soltar es cuando sabes que ya lo diste todo. Gracias, me ha encantado conocerlos, así como tus resondradas (a Giacomo), que a veces me han gustado y a veces no, a Peláez también y a toda la producción”, dijo en un inicio Fiorella sumamente emocionada, mientras era consolada por su contrincante en la cocina. ‘Checho’ Ibarra.

En este contexto, Giacomo Bocchio tomó la palabra para despedirse de la modelo y elogiar la dedicación que demostró en cada competencia. A pesar de que ambos protagonizaron algunos momentos tensos a lo largo del reality de Latina. El chef reconoció el empeño de la modelo. Como se recuerda, en la última ocasión, Bocchio expresó críticas firmes sobre la preparación deficiente de platillos y la falta de coordinación, mostrándose sorprendido de que ella continúe en la competencia.

Fiorella Cayo fue eliminada de la competencia de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Captura de Latina)

“Fiorella hoy has cocinado como siempre, con buenos sabores, falló la cocción (...) Te quiero hablar como profesor de cocina a profesora de danza, yo puedo ver claramente que entiende qué es la exigencia, yo sé que lo tienes. Se te va a extrañar, nos has vuelto locos, por momentos, en la cocina”, dijo en un inicio el cocinero frente a la actriz.

Por su parte, Nelly Rossinelli se solidarizó con la bailarina y recordó cuando sufrió mucho ciberacoso. “Fui víctima de mucho cyber bullying y la gente no se da cuenta cuán hiriente puede ser, pero pese a todos esos comentarios, tú venías y te parabas cada día con la mejor de la sonrisa y las actitudes, hacías lo mejor que podías y eso es de admirar. Me llevo de ti la resiliencia que tienes”.

Javier Masías le dedicó un sentido mensaje a Fiorella Cayo. “Así termina el rastro de sangre que dejaste en esta cocina. Has eliminado a mis favoritos. Eres la persona más desastrosamente dispersa que he visto en esta cocina, pero también la que tiene mayor perseverancia en este set. Te has enfrentado al público, a los jurados, a ti misma y has prevalecido”.

Vale indicar que, la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ entró en su recta final. De los seis participantes que quedan, solo uno se coronará como el campeón y se llevará la olla dorada. Esta noche, en la cocina estuvieron los participantes ‘Checho’ Ibarra, Christian Ysla y Fiorella Cayo. Los tres dieron lo mejor de sí, pero en esta ocasión, Fiorella dejó la competencia.

Giacomo Bocchio reta nuevamente a Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

El Gran Chef Famosos: la revancha muestra a sus 12 participantes

¡Intriga resuelta! Conoce a los doce participantes que se sumarán a la quinta temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Prepárate para esta emocionante competencia que llegará a la pantalla chica el lunes 4 de diciembre a las 7:45 p.m.

Susan León (temporada 1)

Mauricio Mesones (temporada 2)

‘Loco’ Wagner (temporada 3)

Renato Rossini Jr. (temporada 4)

Mónica Torres (temporada 2)

‘Flaco’ Granda (temporada 4)

Armando Machuca (temporada 3)

Mayra Goñi (temporada 3)

Milene Vásquez (temporada 3)

Junior Silva (temporada 2)

Karina Calmet (temporada 1)

Miguel Vergara (temporada 1)