Andrés Hurtado tildó de ‘la periodista más desgraciada’ a Magaly Medina en los Premios Martín Fierro: “Durante 24 años me dio duro”

Andrés Hurtado llenó en elogios a la conductora Magaly Medina en su discurso en premios "Martín Fierro". (Composición: Infobae)

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina regresó a su programa para revelar todos los detalles después de haber sido premiada como “La mejor conductora de Latinoamérica” en la ceremonia de los ‘Martín Fierro’. Para ello, su equipo de producción preparó un informe que abordó todos los entretelones de la gala argentina y destacó la presencia de los famosos invitados.

En el video, se puede observar no solo la llegada de la periodista acompañada de su esposo Alfredo Zambrano y su atuendo para la ocasión, sino también el preciso momento en que Andrés Hurtado es anunciado como ganador en sus dos categorías de nominación: ‘Mejor producción Televisiva’ y ‘Mejor estilo y performance en conducción y plataforma’.

En un momento inesperado y sorprendente, el comediante dejó a todos boquiabiertos al hacer un comentario audaz durante su discurso en el que se refirió a la figura de ATV como ‘la periodista más desafortunada’, generando asombro en el teatro. Sin embargo, de manera única y con su estilo peculiar, también la elogió de forma entusiasta.

Magaly TV La Firme, programa del 28 de noviembre.

“Estoy frente a la mujer que se llama Magaly Medina, es la mujer más mala de Perú, la periodista más desgraciada de Perú. Es la versión Lanata del periodismo en versión del programa periodístico de espectáculos”, dijo en un inicio el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, Andrés Hurtado, mientras recibía sus dos estatuillas.

“Después de 24 años me dio duro, pero aprendí. Los golpes y mis errores me hicieron aprender. Sí, es verdad que Magaly Medina es la periodista de espectáculos número 1 del país”, expresó el presentador de Panamericana Televisión, mostrando claramente su emoción mientras compartía este momento especial con las reconocidas estrellas del país argentino.

No obstante, a pesar de que el comentario fue entendido de manera negativa por algunas personalidades argentinas, Magaly, lejos de sentirse molesta, decidió aclarar las controvertidas palabras del presentador, argumentando que fueron malinterpretadas en el extranjero. Incluso, el periodista argentino Guido Záffora lanzó críticas contra la reconocida presentadora peruana.

Andrés Hurtado imita a Lionel Messi y presume sus trofeos. | captura/Instagram

Ante ello, Medina defendió la legitimidad de los premios otorgados a Andrés Hurtado. Destaca que él estaba nominado y recibió dos premios, subrayando que la decisión provino de una asociación de periodistas experimentados a nivel latinoamericano.

“Algunos han interpretado que Andrés Hurtado, que ganó dos premios y pueden decir lo que quieran, pero una asociación grande de periodistas experimentados que han escogido las ternas a nivel latinoamericano. [...] Lo que decía Andrés Hurtado quiéranlo o no estaba nominado y le dieron 2 premios y contra eso no se puede hacer nada”, dijo en un inicio Magaly Medina.

Además, la comunicadora tambien explicó que las palabras del comediante fueron malinterpretadas. Asegura que él la elogiaba en vivo al decir que era la “periodista más mala de Perú” y la “más desgraciada de Perú”. Magaly destaca su sorpresa por la elección de Andrés de hablar sobre ella en lugar de centrarse en su propia carrera, considerándolo como una manera de darle protagonismo.

“Han malinterpretado algunas cosas que él dijo, pues dice: ‘ella es la periodista más mala de Perú, es la más desgraciada de Perú’. Para alguna gente que no saben de ese tipo de términos pensaron que él me estaba ofendiendo, cuadrando en vivo y no, él me estaba elogiando en vivo. Yo no sé por qué Andrés en vez de decir cosas de su carrera habló sobre mí, me dio protagonismo”, agregó.