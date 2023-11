Dina Boluarte convoca a “movilización por la paz” en respuesta a marchas contra su gestión del 7 de diciembre

Dina Boluarte propuso su propia movilización por la paz con motivo de la celebración del año de su mandato. Idea se da en el marco del anuncio de las marchas en contra del Gobierno. Protestas en Perú. Composición Infobae.

La presidenta Dina Boluarte parece ya estar alertada de la serie de marchas convocadas en contra de su Gobierno para los días 7, 8 y 9 de diciembre y no ha optado por mejor opción que organizar su propia movilización. Esta propuesta fue mencionada durante uno de sus discursos realizados el pasado 23 de noviembre en Villa El Salvador.

Las declaraciones de la mandataria se dieron en el marco de la celebración del 40° aniversario de la Federación Popular de Mujeres de dicho distrito, en el que también se rememoraba el fallecimiento de la luchadora social, Maria Elena Moyano, asesinada a manos de miembros del Sendero Luminoso en febrero de 1992.

En dicho lugar, Boluarte no perdió la oportunidad para reincidir en que en su gobierno no se daría paso al terrorismo, una de las excusas más proferidas para justificar las masacres perpetradas a inicios de su Gobierno a finales del 2022 e inicios del 2023. Estas declaraciones se dieron también en un contexto en el que, con motivo del año de Gobierno, se habían anunciado marchas. Situación que la jefa de Estado parece haber resuelto de la misma manera.

Presidenta de Perú responsabilizó a exmandatario Pedro Castillo de muertes en protestas antigubernamentales durante su visita a Pichanaqui - Crédito: Tv Perú.

“Este 7 de diciembre que se cumple un año de mi asunción constitucional como presidenta de la República luego del golpe de estado que diera el expresidente (Pedro Castillo), las mujeres tenemos que salir organizadas para decir no a la violencia, no al terror, no a aquella situación que nos ha enlutado por 20 años”; aseveró la presidenta para luego detallar que se trataba del periodo de conflicto armado interno que tuvo como uno de los protagonistas al grupo terrorista más letal de la historia del Perú, Sendero Luminoso.

Como si la convocatoria no hubiese quedado clara, la presidenta incluso reiteró el pedido, aunque esta vez, señalando que se tomara como símbolo de las “movilizaciones por la paz” la bandera bicolor. Ello como respuesta al reciente uso de la bandera blanca y negra, conocida como “bandera de luto”, usada por muchos de los deudos de los 59 muertos registrados durante las marchas en su contra.

“Este 7 de diciembre, queridas compañeras, tenemos que salir a enarbolar la bandera, la bicolor, la roja y blanca del Perú para decir que el país quiere trabajar, en esa unidad, en esa esperanza, en esa lucha de las mujeres”, detalló la presidenta ante el auditorio.

Marchas para los días 7, 8 y 9 de diciembre

Presidenta deberá brindar su declaración en el marco de la investigación que se le sigue. | Composición Infobae

Mientras tanto, entidades como la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) han anunciado la marcha nacional en contra de la mandataria. Según lo detallado por dicha organización, se buscaría que el Ejecutivo asuma responsabilidad de la muerte de los casi 60 muertos directos producto de las protestas en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco y otras regiones.

Otra de las principales consignas que se han planteado para la convocatoria a las manifestaciones, es el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte. No obstante, existen otros pedidos que se adhieren a estas consignas, como lo son el pedido de Cierre del Congreso, el desarrollo de una investigación célere e imparcial respecto a las muertes que se le atribuyen a Boluarte, Otárola, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; que, a más de 10 meses de haber iniciado, sigue sin ser consignada como compleja, pese a la envergadura que tiene.

Los reclamos también abarcan temas varios que van desde el rechazo a reformas poco populares como el retorno a la Bicameralidad, pasando por el rechazo a la reelección congresal, hasta el establecimiento de unas nuevas elecciones generales. Ello en un contexto en el que la presidenta ya ha insistido en que planea cumplir su mandato hasta el 2026.