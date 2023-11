Milena Warthon es expulsada por sereno de Miraflores del parque Kennedy por repartir volantes de su concierto

Milena Warthon se enfrenta a sereno de Miraflores mientras repartía volantes para show navideño. | Instagram

La reconocida cantante peruana Milena Warthon, ganadora de una paloma de plata en el Festival de Viña del Mar 2023, protagonizó un incidente con el Serenazgo de Miraflores. La joven fue retirada del parque Kennedy tras ser intervenida mientras repartía volantes de su concierto navideño. La artista expresó su desconcierto con el personal municipal, que la acusó de violar las normas del distrito.

La intérprete de ‘WARMISITAY’ invitaba a los transeúntes del visitado lugar de la ciudad de Lima a asistir a su show musical que se realizará el próximo 23 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Acompañada de su equipo de producción, entregaba información del evento y se tomaba fotos con sus seguidores.

Sin embargo, su labor de promoción se vio interrumpida por la intervención de un sereno de Miraflores, quien le solicitó que se retirara del lugar, argumentando que estaba realizando una actividad comercial ilícita. La joven se mostró sorprendida por la orden del agente municipal y le pidió que le dejase continuar.

Milena Warthon repartía volantes para show navideño en Miraflores, pero fue intervenida por sereno. | Instagram

¿Cómo reaccionó Milena Warthon?

El sereno no se inmutó ante las palabras de Milena Warthon y le reiteró que debía abandonar el parque Kennedy. Ante el rechazo de su petición, la intérprete no tuvo más remedio que dejar de hacer publicidad a su show y dejar el lugar.

“¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá”, se le escucha decir en el video que ella publicó en sus historias de Instagram.

El incidente entre la artista peruana y el Serenazgo de Miraflores fue registrado por varios testigos, que grabaron el momento con sus celulares y lo compartieron en las redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente e hicieron que la joven tome el incidente con humor en sus redes oficiales.

Milena Warthon repartiendo volantes en Miraflores. | captura/Instagram

Milena aprovechó en agradecer a quienes la acompañaron en el Parque Kennedy. También, dejó una curiosa publicación sobre el siguiente lugar que visitaría. “Y el siguiente distrito es...”, puso en su publicación.

Usuarios cuestionan a Milena Warthon

La joven no se escapó de las críticas en redes sociales, luego del hecho. Muchos usuarios señalaron que habría estado mal asesorada porque en ese distrito no se puede realizar este tipo de publicidad, sin previa coordinación.

“Aquí no hay otro tema que hacer cumplir las ordenanzas, el sereno cumplió su trabajo. Milena es una joven artista talentosa reconocida internacionalmente, pero que pasó con su representante de imagen o quien corresponda, hubiera solicitado la autorización respectiva y no permitir que ella pase por esta situación incómoda”, puso un internauta.

Milena Warthon cantando el Himno Nacional en el Estadio Nacional, antes del partido Perú vs Brasil. Instagram/@ milenawarthon

Milena Warthon fue ignorada en transmisión de TV

La cantante Milena Warthon fue anunciada para cantar el himno nacional en partido de Perú vs. Brasil por las eliminatorias al Mundial del 2026. En sus historias de Instagram, la joven se mostró emocionada por ser parte de este evento.

“Estoy muy emocionada y no puedo dejar de gritar. Resulta que, yo sé que todos van a ver el partido Perú vs. Brasil, y yo les tengo una sorpresa en el partido. Yo voy a cantar”, puso en sus redes sociales.

Sin embargo, en el día del encuentro futbolístico, no apareció en la transmisión oficial. Lejos de incomodarse, la intérprete peruana tomó muy tranquila el hecho, pese a haberla promocionado.

“Al parecer nadie me vio en la televisión. Pero bueno, la verdad así a veces pasa en la vida y ya llegaré a mi casa a llorar”, dijo en sus historias con un tono humorístico.

Milena Warthon se pronuncia

Luego del incidente, Milena Warthon se presentó en ‘América Hoy’ para dar sus descargos de lo acontecido. Según la cantante peruana, no sintió discriminación por el Serenazgo de Miraflores. “No es la primera vez (que lo hago). Una vez fui a grabar un video y, en realidad, ahora solo estaba haciéndole entrevistas a la gente”, dijo.

Milena Warthon niega discriminación por parte de la Municipalidad de Miraflores | América HOY / América TV

Aseguró que no realizaba nada comercial. “El señor ha hecho su trabajo, tampoco decir que ha sido irrespetuoso. Pero no sé si este tipo de iniciativas deberían ser baneadas porque tampoco era una activación enorme, había un montón de gente”, añadió.