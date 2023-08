Magaly Medina defiende ampay de Érika Villalobos: “Ya pasó la página Aldo Miyashiro”| Magaly TV La Firme

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina propaló su reciente ampay este 28 de agosto y que tiene que ver con la actriz Érika Villalobos y un incipiente romance con una galán ‘madurito’. Al parecer, Villalobos dejó atrás una posible reconciliación con el padre de sus hijos, Aldo Miyashiro tras ampay de infidelidad con su exreportera, Fiorella Retiz.

Vale recalcar que, había sospechas de que la actriz había vuelto a estar en una relación con Miyashiro; no obstante, las imágenes presentadas hoy en el programa de Magaly Medina descartaron completamente esa posibilidad. Ante ello, la periodista no dudó en compartir su punto de vista y defendió esta nueva oportunidad que se estaría dando Érika.

“Bueno, eso quiere decir que no hubo reconciliación entre ellos (Entre Érika y Aldo) que después de la sacada de los pies del plato de Miyashiro públicamente con su reportera. Ya ellos no, no pudieron arreglar su matrimonio y hemos visto que Erika Villalobos ha salido a los Estados Unidos el 14 de mayo, el 22 de junio, y el 3 de agosto”, sostuvo en un inicio la conductora de Magaly Tv La Firme.