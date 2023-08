Erick Elera habló del beso de su personaje con el de Melissa Paredes: “Me gusta la química que tenemos”. | Estás en Todas.

El último viernes, Erick Elera y Melissa Paredes protagonizaron su primer beso en ‘Al Fondo Hay Sitio’. La escena fue bastante comentada por los seguidores de la serie, quienes se mostraron a favor de este nuevo romance, pese a que ahora el popular ‘Cara de pez’ podría tener una oportunidad al lado de Macarena.

Durante su participación en el programa ‘Estás en Todas’, el cantante de ‘Serrucho’ dio sus primeras palabras sobre esta escena, en el que halagó a su compañera por tener un buen desenvolvimiento frente a cámaras, además que ambos se llevan muy bien durante las grabaciones.

“(Lo está haciendo) muy bien y se ve en pantalla. Lo estamos haciendo de manera natural y nos divertimos mucho. Ella también tiene su cancha, tiene su calle y eso ayuda. Además, es una relación distinta a todas las que ha tenido Joel, de alguna manera”, dijo Erick Elera sobre Melissa Paredes.

Asimismo, los conductores de ‘Estás en Todas’ no pudieron desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el desarrollo que está teniendo el personaje de Joel Gonzales. Ellos no dudaron en consultarle si es que podría volverse a sentir atraído por Macarena cuando se entere que terminó con Mike Miller.

Melissa Paredes afirma que realizó estudios de actuación para poder presentarse en el casting de 'Al Fondo Hay Sitio'. América TV.

“En este momento a Joel le gusta Patty, pero siento que Macarena le podría mover el piso, que algo puede pasar”, dijo el actor sobre el papel que viene realizando en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Cabe mencionar que muchos pensaban que este sería el primer romance de la novena temporada de la serie, pero finalmente no se dio.

De otro lado, Erick Elera no pudo evitar bromear con lo sucedido en el último capítulo de ‘AFHS’, pues aseguró que su personaje es una ‘cebolla’, pues hace llorar a otras personas con sus acciones. “Es que me dicen ‘cebolla’, hago llorar de vez en cuando, ja, ja, ja”, precisó.

Finalmente, el popular ‘Cara de pez’ cree que se ha formado un buen equipo de trabajo con Melissa Paredes y el actor que le da vida a Gaspar, pues siente que hay mucha química con ellos, incluso dijo que han hecho un ‘trío amoroso’. “Está bonito lo que está pasando en la serie, me gusta la ‘química’ con Melissa Paredes, con Gaspar, creo que hemos hecho un trío muy bonito y romántico”, agregó.

Melissa Paredes y Erick Elera compartieron roles como una pareja de esposos en la novla 'Dos Hermanas'. América TV.

¿Cómo fue la escena del beso?

Joel Gonzales puso su mayor esfuerzo para conquistar el corazón de Patty, para ello, el hijo de Charito hizo varios cambios en su vida, pues deseaba ganarse la confianza de la repartidora de comida. Tras varios intentos, finalmente el popular ‘Cara de pez’ logró tener un acercamiento a la joven que es interpretada por Melissa Paredes.

Luego de compararle una nueva bicicleta para que siga haciendo sus pedidos, el hermano de Jimmy Gonzales le vuelve a repetir que se siente mucha atracción por ella, lo que los lleva a darse un beso, esto sin imaginar que todo lo estaba viendo Macarena.

“Patty, en verdad me gustas mucho y no solo físicamente, me gusta mucho cuando estamos juntos, hablamos, discutimos y cuando nos reímos”, dijo Gonzales, por lo que Patty no dudó en corresponder a sus sentimientos.

Erick Elera y Melissa Paredes se dieron su primer beso en 'Al Fondo Hay Sitio'. Twitter Charito Dice (Fans).

¿Qué dijo en su momento Anthony Aranda sobre si había besos entre Melissa y Erick?

Cuando se dio a conocer que Melissa Paredes ingresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’ para ser el nuevo interés amoroso de Joel Gonzales, las probabilidades de que haya un beso entre estos dos personajes surgió de manera innegable, por lo que la prensa le preguntó a la pareja de la modelo si vería dichas escenas.

“Es una gran actriz, ella sabe lo que hace... y yo babeando. Ya le he dicho que no me avisa, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, fresh, es parte dé... no sé si va a haber o no, pero sí hay es parte dé”, sostuvo el bailarín.