Así fue el primer beso entre Erick Elera y Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’

'Al Fondo Hay Sitio' así fue el primer beso entre Joel Gonzales y Patty. América TV.

Joel (Erick Elera) y Patty (Melissa Paredes) se dieron su primer beso, luego de que el hijo de ‘Charito’ Flores realizó varios cambios en su vida para conquistarla y ganar su corazón, finalmente lo logró, pero varios salieron afectados con esa relación.

Resulta que en la edición del viernes 4 de agosto de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se puedo ver que el hermano de Jimmy Gonzales le compró una nueva bicicleta para que Patty pueda hacer sus repartos con mayor comodidad de la tienda de Don Gilberto Collazos.

Esto le agradó mucho a Patty, quien tomó el gesto de la mejor manera, para festejarlo se fueron a comer un pollo a la brasa. Y cuando llegaron a la puerta de la bodega para que la alegre repartidora continúe con su trabajo, Joel se animó a declararle su amor.

“Patty, en verdad me gustas mucho y no solo físicamente, me gusta mucho cuando estamos juntos, hablamos, discutimos y cuando nos reímos”, dijo Gonzales, sin embargo no imagino que Patty le dijera que también siente lo mismo por él.

A lo que Joel le pidió comenzar una relación amorosa y como muestra de su amor empezaron a besarse, mientras que Macarena Montalbán (Maria Grazia Gamarra) estaba viéndolos desde su casa. La hermana menor de Diego Montalbán no pudo contener las lágrimas al ver el beso entre su amigo y la bella trabajadora. Con ese gesto de amor, pudo comprobar que realmente estaba enamorada del alegre mecánico.

Al Fondo Hay Sitio. Twitter: Charito Dice (Fans)

Rápidamente, se fue a su habitación sin que la vean y comenzó a llorar por lo que había visto entre sus vecinos, ya que de esta forma ya no podría pasar nada entre ella y Joel. Las cosas no quedaron allí, porque Macarena se armó de valor y decidió ya no engañarse más. Llamó a su novio Mike Miller y terminó su compromiso con él.

El hijo de Anita Miller se da cuenta de que Macarena solo había aceptado su relación como agradecimiento por haberla rescatado del secuestro que organizó Claudia Llanos y haberle comprado la galería de arte. Mike se retiró del lugar y se quebró del dolor que sentía por lo que le dijo ‘Maca’.

Al Fondo Hay Sitio de América TV. Twitter: Charito Dice (Fans).

Seguido de ello, Joel quiere compartir su alegría con Macarena y le cuente que ya es novio de Patty, pero Macarena no muestra alegría, el hijo de Charito le preguntó a que se debe su estado de ánimo y ella le mintió diciendo que se había peleado con un artista plástico.

Al Fondo Hay Sitio de América TV. Twitter: Charito Dice (Fans)

Usuarios pide que Joel madure en la relación que inició con que Patty

Ante la noticia que Joel y Patty han iniciado un romance, los seguidores de Al Fondo Hay Sitio están atentos que el sobrino de la Teresita no vuelva a cometer errores y cuide su relación con esta nueva chica. Los usuarios desean que madure de una vez Joel Gonzales y puede establecer una familia.

“Sí, que Patty se quede con Joel”, “Ojalá Patty por fin lo haga madurar”, “Esperemos que Joel no meta la pata”, escribieron. Con respecto al dolor que sufrió Macarena, los usuarios de Twitter le pidieron que no busque a Joel porque él no le conviene y se merece alguien mejor. “Es cierto que en el corazón no se manda, pero estar con Joel no la va a llevar a nada y de amor no se vive”, escribieron.

Por otro lado, mostraron su solidaridad con Mike Miller al sufrir por perder a Maca. “Mike no se merece eso. Maca no sabe lo que quiere. Admito que él tiene varios defectos fuertes: no acepta sus defectos con facilidad, siempre se hace la víctima con que todas sus enamoradas, lo terminaron por su adicción a muñecos de Star Wars. Pero no merece que le mientan”, expresaron.