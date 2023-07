Magaly Medina defendió el cau cau después de ser catalogado como uno de los peores platos, según TasteAtlas

Magaly Medina se unió a los peruanos que protestaron contra la web especializada ‘TasteAtlas’, que elaboró una lista de 10 de las peores comidas peruanas, donde podemos ver al tradicional cau cau, además de la pachamanca y el cuy frito.

De a cuerdo a esta lista, la tortilla de raya, el cau cau y la maca son los tres platos que menos gustan. Le siguen el sancochado, Tamarillo, Solterito, Hígado encebollado, Humitas dulces, Pachamanca y Escabeche de pollo.

La web aclaró que “las clasificaciones se basan en las calificaciones de la audiencia, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticos locales, y dan valor adicional a las calificaciones de los usuarios”.

“Para la lista de los ‘10 peores comidas peruanas’ se registraron hasta el 05 de julio de 2023 6.694 valoraciones. TasteAtlas Rankings no debe verse como la conclusión global final sobre los alimentos. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre los platos que no ha probado”, acotó.

Magaly Medina defiende el cau cau

A través de su cuenta de Instagram, Magaly Medina se dejó ver comiendo en cau cau, resaltando lo delicioso que era.

“¿Quién ha dicho que el cau cau es feo? Es que no saben probar, no tienen gusto. Es un plato exquisito, no tienen gusto. Es mi preferido, y creo que el de muchos peruanos”, indicó la periodista, para luego comer un gran bocado de este platillo.

Magaly Medina no solo publicó este video, también grabó otro presentando a su sobrino, quien llegó del extranjero después de estudiar arquitectura. La comunicadora resaltó lo orgullosa que estaba de él.

Magaly Medina defiende el cau cau. Instagram

Magaly Medina disfruta de su familia tras sentencia

Después de haber sido sentenciada en el juicio contra Jefferson Farfán, Magaly Medina señaló que estaba bastante tranquila, dedicada a su familia.

Como se recuerda, la Corte Superior de Justicia sentenció a la conductora de TV a 1 año y 8 meses de prisión suspendida, además de pegarle la suma de 100 mil soles por concepto de reparación civil a Jefferson Farfán.

“Yo estoy bien. Son días bonitos para mí, días muy familiares y estoy súper bien”, indicó a Infobae Perú al ser consultada sobre la sentencia.

Asimismo, indicó que esta semana era muy importante para ella. “Mi sobrino, que acaba de terminar la carrera de arquitectura, está acá de vacaciones una semana. La hija de mi esposo se gradúa en la Universidad de Lima. Son días bonitos que estamos celebrando”, dijo la comunicadora, quien resaltó: “No debemos permitir que nada empañe momentos familiares inolvidables”.