Cielo Torres se refirió al contrato que disolvió con Chim Pum Music: “Sergio George no ayudó, fue de mutuo acuerdo”

La salsera Cielo Torres confesó que han querido extorsionarla, pero no llegó a mayores gracias al buen manejo de su mánager. Asimismo, se refirió al contrato que disolvió con Chim Pum Music, disquera de Sergio George y Monumental Music.

Te puede interesar: Andrea San Martín ganó el juicio de alimentos a Juan Víctor Sánchez: Expiloto deberá pagar 1400 soles mensuales

La cantante fue la invitada a ‘Hablemos de Belleza’, espacio de Deisy Córdova. Aquí Cielo Torres indicó que ahora es una cantante independiente, pese a haber sido fichada por Sergio George. La salsera señaló que a diferencia de Farik Grippa, ella decidió disolver su contrato de mutuo acuerdo.

“Sergio no ayudó a disolver el contrato, fue de mutuo acuerdo entre todos. Cada contrato es distinto, se sigue una línea, hay un contrato principal, pero hay diferentes negociaciones con cada artista”, señaló Cielo Torres, quien aceptó que también “daba un porcentaje a Chim Pum”, el cual se respetaba porque así lo había firmado.

Cielo Torres asegura que no se ha hecho ninguna operación por el momento. Instagram

Confiesa que fue extorsionada

En otro momento, la cantante confesó que sí ha sufrido extorsión. Sin embargo, no directamente a su número, sino al de su mánager, quien supo manejar la situación.

Te puede interesar: Michelle Alexander apoya a Melissa Paredes tras su ingreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Ojalá su personaje sea permanente”

“Ha pasado sí, felizmente a mi número no ha llegado, pero si al número de mi manager y han querido asustarnos, pedirnos algún tipo de cobro por cuidarme y todo eso, y creo que mi manager supo manejarlo bien y no llegamos a instancias legales, no fue necesario a Dios gracias”, indicó la artista.

Cielo Torres contó también que todo el rubro artístico es víctima de extorsiones, no solo los cantantes de salsa. Recientemente, vivió un terrible momento cuando sufrió un atentado durante una presentación en Trapiche.

Te puede interesar: Magaly Medina reaparece bailando y riendo tras fiscalización de Sunafil a ATV: “Me voy a poner una cinta scotch en la boca”

“Fue fuerte, no fue directo a mí, fue al empresario que hacía el evento. Los artistas estamos expuestos a esto”, indicó la cantante.

La intérprete aseguró que se siente afortunada, pues el hecho no pasó a mayores, ya que la explosión fue muy cerca a ella. “Lo que yo quería era correr porque no sabía que venía algo peor. En ese momento te aterras, sí, fue un momento muy tenso, el temor era de que venga algo más. Gracias a Dios todo bien, y felizmente no hubo heridos graves en ese momento”, indicó.

Cielo Torres hace un balance de su año 2022. Instagram

No quiere operarse por ahora

A diferencia de María Grazia Polanco, que afirmó que todas las salseras están operadas, Cielo Torres piensa todo lo contrario. La cantante indicó que ella no cuenta con ninguna cirugía estética. Sin embargo, no descarta hacerlo más adelante.

Se haga o no la operación, la artista resaltó que lo que importante es saber si transmite o no al público.

“Yo creo que en la salsa peruana no son importantes las curvas, creo que estamos en una época donde se respeta lo que uno muestra, porque tú puedes tener un cuerpo lleno de curvas, pero lo que la gente siente en ti en el escenario, es lo que importa”, indicó Cielo Torres en ‘Hablemos de Belleza’, programa de Willax Televisión.