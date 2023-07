Microempresarios solicitan a Dina Boluarte la renuncia del ministro de la Producción

"Ahora se necesita créditos baratos con garantía del Estado. No estamos pidiendo que nos regalen ni nos den bonos", dijo Susana Saldaña. | Andina

La semana pasada, los gremios de los sectores textiles y confecciones, cuero y calzado, madera y metal mecánica realizaron un plantón frente al Ministerio de la Producción para exigir medidas que los ayude a reactivarse económicamente, pero no fueron escuchados. Así los señaló a Infobae Perú, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

Debido a la falta de apoyo del ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, los gremios solicitan a la presidenta de la República, el cambio de ministro, precisó Saldaña. Además, expresó que están decepcionados e indignados porque el titular de Produce no ha cumplido con sus promesas con los microempresarios. Y lamentó que tengan una actitud confrontacional en vez de que prime el diálogo.

Detalló que su sector ha sido golpeado por la pandemia, de la invasión desmedida de la ropa importada, la presencia de dumping, la subavaluación, el contrabando, la informalidad y el Ministerio de la Producción no ha hecho nada. Incluso hasta el momento ningún microempresario ha podido acceder a un préstamo de Impulso Myperú.

Microempresarios protestan ante el Ministerio de la Producción por supuesto incumplimiento. | Asociación Gamarra Perú

“Estamos pidiendo a la presidenta Dina Boluarte que haya un cambio en el ministerio de la Producción y ponga a alguien que sepa de mypes y sobre todo que sea una persona de palabra... Llegar al nivel de confrontación con él es la peor actitud que ha tomado un ministro de Estado. (Durante en plantón) Fuimos es a pedirle que cumpla con la palabra empeñada; no fuimos a pedirle un favor. No puede desconocer una agenda que se ha trabajado desde hace meses en más de 20 reuniones. Cambia de agenda, intenta imponernos otra, ¿y se enoja por eso?. Esa no es una actitud profesional y política. Nos decepciona y lo lamentamos muchísimo. Superar esto después de lo ocurrido será difícil”, sostuvo indignada.

Aseguró que Raúl Pérez-Reyes no solo ha perdido la confianza de los empresarios de Gamarra, que representa a 10 gremios formales, sino de los 80 gremios a nivel nacional, que representan a sectores como confección, metal, mecánica, madera, cuero y calzado. Dijo que en todo este tiempo intentaron darle todo su apoyo al ministerio de la Producción para que saque adelante a las mypes, pero tras siete meses sin resultados solicitan un cambio.

Gremios piden la renuncia de Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción. | Foto: Andina

Marcha y solicitudes a la presidenta de la República

Otro problema que golpea a los empresarios de Gamarra es la seguridad. Agradeció que el alcalde de La Victoria haya sacado a los ambulantes del damero A y B; sin embargo, solicitó que esto se mantenga en el tiempo.

“Es lamentable que hayan esperado que ocurra un asalto para que venga la policía, algo que vamos pidiendo hace meses. Es una medida importante, pero no suficiente. Necesitamos unos 300 efectivos por turno. No solo para sostener en el tiempo el orden en el damero A y B, sino a liberar las vías de Parinacochas, Aviación y Huánuco que nos falta. Con el fin que podamos trabajar y que este año sea mejor que el 2022″, expresó.

Pese a que planean realizar una gran movilización, negó que se unan a la marcha ‘Toma de Lima’ el 19 de julio. “No, en eso no hay ninguna posibilidad. No queremos que se politice la lucha de las mypes. Nosotros estamos en organización no solo en Lima sino a nivel nacional. Tendremos la próxima semana una asamblea en la cual vamos a definir las fechas porque la decisión fue marchar, pero ojalá que la presidenta de la República haga cambios pronto y no tengamos que hacer una marcha para pedirle cambios”, dijo.