Magaly Medina exige a Pepino respeto para Dayanita: “Lo trata como si fuera un hombre”

En la reciente edición de Magaly TV La Firme se presentó las declaraciones de Kille Gonzales, mejor conocido en el ambiente artístico como ‘Pepino‘, quien se confesó para el espacio de Magaly Medina para hablar de su incomodidad no resuelta con la actriz Dayanita y el cómico Danny Rosales.

Como se recuerda, la actriz transgénero y el cómico Danny tuvieron fuertes palabras y críticas sobre el trabajo que realiza el integrante de JB en ATV y su falta de cumplimiento a un contrato que tuvieron. Ambos acusaron al comediante de no cumplir con una presentación pactada en Huánuco. Ante ello, el comediante se mostró molesto con Danny y le respondió. “Eso no se hace”, argumentó ‘Pepino’ frente al cómico.

Sin embargo, cuando se refirió a Dayanita fue totalmente diferente y hasta la ‘ninguneó’. “Es un chiquillo y no lo tengo en cuenta, porque es un muchacho que para mí no me suma... Lo conozco desde mocoso y le cayó la fama de la noche a la mañana”, dijo en un inicio Kille sobre la actriz transgénero, dejando a Magaly Medina asombrada por las declaraciones.

Magaly Medina pide respeto para Dayanita

La conductora Magaly Medina le exigió a Pepino que trate a Dayanita como mujer y que muestre más respeto por ella, pues estamos en tiempos diferentes y que a las personas se le debe tratar con el género que ha decidido y se sienta cómoda. Incluso la conductora de ATV, le hizo mención que sus declaraciones la hizo en pleno ‘Día del orgullo’.

“Ningunea a Dayanita y todavía la llama ‘este chico y lo conozco desde mocoso’. Estamos en el mes del orgullo LGBTQIA y a las personas hay que tratarlas con el género con el que ella se sienta cómoda y si Dayanita se siente cómoda como mujer, no te refieras a ella, como si fuera un hombre”, aseveró.

“En un mínimo de respeto porque además están en el mismo negocio, en la industria del entretenimiento... lo trata como si fuera un hombre y ella se siente como una mujer y se exhibe como una mujer, creo que en las épocas donde vivimos uno tiene que respetar eso”, agregó la periodista de ATV.