Padres acusan a maestra de colegio de SJL de abuso físico contra estudiantes: “Queremos justicia”

Padres acusan a maestra de abuso físico. Autoridades de la UGEL 01 llegaron a la institución para investigar.

Un grupo de padres del colegio Horacio Zeballos Gámez, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, realizaron un plantón frente a la institución educativa, exigiendo justicia y denunciando casos de agresiones que han sufrido sus hijos. Con pancartas y consignas, los padres expresaron su indignación y solicitaron una pronta intervención de las autoridades escolares para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Uno de los padres informó que su hija, de tan solo de cuatro años, fue examinada por un médico legista y los resultados preliminares indican que ella presenta “daños a la integridad física”, aunque aún se esperan los resultados completos.

“Estamos acá porque estamos exigiendo el cambio de la directora o una solución para nuestros hijos. Mi hija ha tenido una agresión física la semana pasada. Yo hice la denuncia tanto en la UGEL como en la comisaría del sector para que siga el proceso”, señaló el padre de una menor afectada al noticiero de Latina.

Reveló que los resultados irán a la comisaría y luego serán elevados como denuncia ante el Ministerio Público con el objetivo de encontrar justicia ante el daño cometido. Detalló que su menor hija dibujaba a la profesora de forma extraña, lo que le hizo sospechar que algo estaba pasando. Además, de los golpes que presentaba en su cuerpo, los que empezaron a ser constantes.

Los padres exigen justicia para sus hijos maltratados física y psicológicamente. | Captura de TV

“Mi hija anteriormente vino con lesiones en la cabeza producido por golpes. Inicialmente, pensé que era por tema de juegos entre ellos, quizá se golpeó con algún mueble, eso puede suceder. Pero esto empezó a suceder semana tras semana. Presentaba un arañón en la nariz, luego en la cabeza”, afirmó.

El señor Julio reveló que la semana pasada, su hija presentó un arañón desde la nuca hasta la garganta. Según su pequeña, la profesora Karla Fajardo Cabrera, a cargo del aula de cuatro años, le habría causado dicha lesión, debido a que estaba “haciendo travesuras”. El testimonio de la menor fue grabado en un audio que fue difundido por el canal de televisión Latina.

El denunciante afirmó que las quejas contra la profesora no son recientes, ya que tiene conocimiento de que otros padres también han presentado otros reclamos. “[Ellos] No llevaron la queja a la UGEL por no agrandar el problema. Pero mi caso es más grave, por eso fui a dicha institución. Allí me enteré de que hay varias quejas sobre la directora por parte de las madres de secundaria”, lamentó.

Caso de adolescente de 14 años

Bertha Díaz, madre de otro menor, denunció que su hijo de 14 años y otros estudiantes, sufren maltrato psicológico en la misma institución. Lo que afecta su disposición de ir a estudiar.

La directora, Luz Esther Andrade Ramos, del colegio, no habría querido atender a una madre de familia, cuyo hijo sería víctima de agresión psicológico. | Captura de TV

La madre mencionó que buscó a la directora, Luz Esther Andrade Ramos, en el colegio, pero ella se negó a atenderla. Situación que quedó registrada en un video que grabó como prueba. Cabe destacar que representantes de la UGEL 01 llegaron al plantel para llevar a cabo una inspección.

En el video se ve cómo la directora huye de la madre de familia. Incluso solicita a un miembro del personal del colegio que tome fotos a la mujer, que la estaba grabando. “Toma foto que me está grabando... No, (la va a atender) porque me está levantando la voz en mi propia oficina”, se escucha decir a la máxima autoridad del colegio del Horacio Zeballos Gámez.

Díaz aseguró que la directora no escucha a los padres. Por eso, exigen el cambio de la directora del plantel. “Queremos justicia. Psicológicamente, maltrata a nuestros hijos y eso no puede ser. Mi hijo ya no quiere venir. Y no es solo mi hijo, hay 10 niños maltratados”, lamentó.