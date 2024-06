Susy Díaz revela el valor real que asciende su fortuna y a quién le dejaría su herencia. (Composición: Infobae)

En una reciente entrevista a un medio conocido, la icónica figura del espectáculo peruano, Susy Díaz, compartió detalles reveladores sobre su situación financiera, desmitificando suposiciones previas y esbozando un panorama claro y contundente de su patrimonio.

Como se sabe, la madre de Florcita Polo es bien conocida por su trayectoria en la política y su participación en programas de comedia. Además de sus actividades en estos campos, gestiona una serie de propiedades que actualmente están generando ingresos por alquiler. También se le ha visto colaborando con varias marcas en la promoción de sus productos, lo que evidencia su versatilidad y presencia en diferentes sectores.

Sin embargo, contrario a las expectativas generalizadas, la excongresista despejó cualquier duda acerca de una supuesta fortuna millonaria que tendría, refutando con firmeza tal percepción. Susy, renombrada por su destacada carrera artista, la política, y su notable patrimonio inmobiliario, señaló que su adquisición económica no se traduce en una riqueza exorbitante. Más bien, recalca haber acumulado lo suficiente para garantizar su bienestar y el de los suyos, sin lujos innecesarios ni extravagancias.

“Por favor, no especulen yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 mil soles al Estado, además estoy abonando de una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo”, aseguró al diario Expreso.

Susy Díaz niega tener gran fortuna

Al abordar el tema de sus obligaciones financieras, Díaz fue franca y directa. Reconoció las deudas pendientes, haciendo especial énfasis en su compromiso con las obligaciones tributarias que todavía tiene con el Estado, así como otras responsabilidades asociadas con la propiedad inmueble.

“Yo soy muy responsables con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones”, sostuvo la excomediante, tiene que pagar los arbitrios municipales por sus propiedades materiales y, sumado a ello, la Sunat también la tiene contra la pared.

Susy Díaz tiene como a sus herederos a Florcita Polo y sus nietos

En un tono de reflexión, Susy Díaz compartió su filosofía de vida, destacando su dedicación al trabajo incansable y su enfoque en el cuidado de su familia. Sus palabras reflejan una sabiduría adquirida a través de experiencias personales y profesionales, donde el valor de las relaciones familiares se erige como el epicentro de su existencia.

“Vivo para los míos, mi hija y mis nietos son mi mayor tesoro, por ellos me desvivo, son los grandes amores de mi vida, lamentablemente no he tenido suerte con mis parejas, todos me salieron malucos”,concluyó la artista cómica al citado medio.

Susy Díaz fue captada comprando los útiles de sus nietos

Recientemente, el programa ‘América Hoy’ se vio envuelto en un escándalo mediático tras la revelación de un informe que mostraba a Susy Díaz comprando la lista de útiles escolares de sus dos nietos, hijos de Florcita Polo y el cantante Néstor Villanueva. La situación generó sorpresa y preocupación entre las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, quienes lamentaron que la exvedette tuviera que encargarse de estas compras de último momento en el centro de Lima.

Ante el revuelo, la producción del programa decidió contactar al cantante de cumbia para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, la respuesta de Villanueva no fue la esperada. En declaraciones telefónicas a la prensa, el artista lanzó una respuesta desafiante, expresando que se encuentra ocupado con otras responsabilidades y recordando que lleva más de un año sin poder ver a sus propios hijos.

“Pregúntale a ella, pues amigo porque yo estoy en otras cosas (...) 15 meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos”, mencionó un acalorado Néstor para enlace telefónico con el programa de Ethel Pozo.

Este incidente ha generado diversas opiniones entre los televidentes y seguidores del programa, quienes se han mostrado divididos entre quienes apoyan a Susy Díaz por su dedicación a sus nietos y quienes critican a Néstor Villanueva por su aparente falta de compromiso familiar.

