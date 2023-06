Magaly Medina apelará ante la Corte Suprema sentencia por difamación a Lucho Cáceres: “Confiamos en la justicia”

Magaly Medina apelará ante la Corte Suprema de Justicia, tras sentencia por caso de Lucho Cáceres.

Después de que el Poder Judicial ratificó la sentencia en contra de Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia en contra Lucho Cáceres y dictaminó dos años de prisión suspendida, además de pagar 70 mil soles por reparación civil, Infobae Perú se comunicó con el abogado de la periodista de ATV, Iván Paredes, quien explicó que apelarán el reciente fallo ante una tercera instancia y presentarán un recurso de nulidad al Corte Suprema de Justicia para que revisen nuevamente el caso.

Te puede interesar: Magaly Medina y la cuantiosa reparación civil que deberá pagar a Lucho Cáceres tras perder juicio por difamación

La defensa legal de Magaly Medina explicó que apelarán mediante un recurso de nulidad, ya que este proceso judicial se ha realizado bajo el código procesal anterior.

“Vamos a presentar el recurso de nulidad porque este proceso judicial está bajo el código procesal anterior y cabe dicho recurso. Estamos preparando la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, y lo presentaremos el próximo lunes 12 de junio”, detalló.

Te puede interesar: Poder Judicial ratificó condena: Magaly Medina fue sentenciada a 2 años de prisión por difamación contra Lucho Cáceres

Asimismo, el doctor detalló que entre los argumentos que presentarán ante la justicia peruana será que Magaly Medina estaba ejerciendo su derecho a la opinión y se defendió de los ataques que el actor Lucho Cáceres hizo contra ella por redes sociales.

“En primer momento nos basamos en el derecho a la opinión de Magaly Medina y segundo fue provocado por una ofensa personal. Mi defendida respondió ante un ataque personal por parte de Cáceres. Según el código penal, si yo respondo con un insulto ante un ataque no es punible”, puntualizó.

Los motivos de la demanda de difamación por parte de Lucho Cáceres

Como se recuerda, en el 2020, Lucho Cáceres interpuso un juicio a la periodista por los delitos de difamación y calumnia, luego de que Magaly Medina lo tildara de “escoria y basura” en televisión nacional al responder a una publicación que realizó el actor en su contra, a través de su cuenta de Facebook.

Te puede interesar: La reacción de Lucho Cáceres al conocer la ratificación de la sentencia contra Magaly Medina

En dicho post, Luis Alberto Cáceres dio a entender que Medina no se habría rehabilitado al salir del penal de Santa Mónica. “La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, escribió adjuntando una foto de Magaly con esposas.

Ante esto, Magaly Medina, mediante su programa de espectáculos, recordó los episodios más violentos del actor de ‘Mil Oficios’, inclusive donde fue agresivo con varios de sus reporteros. Tras difundir el informe, respondió de forma contundente.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, indicó en diciembre en el 2002

“No pierdo mi tiempo en escoria. Jamás pierdo mi tiempo en basura. Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”, agregó bastante enojada.

Captura: Magaly Tv La Firme.

Al respecto, Ivan Paredes comentó que Lucho Cáceres había calificado a Magaly Medina como una delincuente y señaló que no se había resocializado debido a persistir en sus actitudes.

“Cáceres le dijo a Magaly que era una delincuente que iba a ir presa, saco su foto con las esposas diciendo que no se había resocializado y ella respondió sobre hechos ciertos porque él le pegó a una de sus reporteras, le dijo basura porque le pega a las mujeres. Ella solamente opinó sobre lo que vio”, dijo.

Abogado de periodista: “Magaly está tranquila y confía en la justicia peruana”

Con respecto al estado anímico de Magaly Medina, el abogado reveló que la conductora de ATV se encuentra “tranquila y confiada en que el fallo saldrá a su favor”.

“Magaly es una mujer que tiene una coraza muy fuerte, ella realmente estos temas me lo deja a mí, su abogado de confianza. Ella está más interesada en su programa de ‘Magaly TV La Firme’ que en los trámites, salvo que haya una injusticia como el caso de Farfán. Está tranquila y confía en la justicia peruana”, respondió.

Magaly Medina perdió juicio contra Lucho Cáceres.

Defensa de Magaly Medina se muestra seguro de ganar caso de difamación

Iván Paredes comentó que se encuentra seguro que la justicia peruana saldrá a favor de su defendida porque ya antes la Corte Suprema de Justicia ha visto un caso parecido como fue la demanda por difamación que le interpuso Lourdes Sacín a Rodrigo González.

En ese caso, el Poder Judicial salió a favor del popular ‘Peluchín’ porque dictaminó que los programas de espectáculos manejan un lenguaje sarcástico y de burla, siguiendo en esa línea no precede los delitos de difamación.

“Ya la Corte Suprema ha señalado una sentencia que marcó historia que fue el caso de Rodrigo González con Lourdes Sacín, donde indicaron que los programas de farándula son de corte humorístico, sarcástico, de burla y que hay que tomarlo en ese contexto”, puntualizó en un inicio.

“Yo estoy seguro de que va a salir a favor, la Corte Suprema no puede fallar en contra de lo que ellos han opinado anteriormente. Si la Corte falló a favor en un caso tiene que fallar igual. Más aún, en este caso que ella (Magaly Medina) fue atacada”, continuó.

Asimismo, adelantó que la resolución que libro de la cárcel al conductor de ‘Amor y Fuego’ será tomado como precedente y formará parte de los alegados que presentarán ante la justicia.

Rodrigo González en 'Amor y Fuego'

Por otro lado, el letrado explicó que los argumentos que presentó Lucho Cáceres ante las anteriores instancias no son suficientes para enviar a prisión a la polémica conductora.

“Él dice que ella (Magaly Medina) lo insultó, pero ella se lo dijo porque sus actos violentos y agresiones a sus reporteros. Ella se defendió ante un ataque. Inclusive la reciente sentencia en una parte toma en cuenta que ella se defendió ante un ataque de Cáceres”, declaró a Infobae.