Dónde ver Lakers vs Warriors HOY en Perú: canal tv del juego 5 de la semifinal de play offs de la NBA

Stephen Curry y LeBron James se midieron en una semifinal más, donde el equipo del ‘Chef’ cayó por 104-101. (ESPN)

Una semifinal que se vivirá como final. Los Ángeles Lakers llegaron al partido número cinco con una clara ventaja sobre su rival los Golden State Warriors. La National Basketball Association, más conocida como NBA, tras llegar a su etapa de playoffs, ya pasó por cuatro semifinales de infarto que terminó con marcadores muy ajustados. En el cuarto juego, el equipo de la gran estrella LeBron James se impuso por 104-101 con un imparable Lonnie Walker y Anthony Davis, por lo que ya suman tres victorias y a una más de obtener su cupo a la final.

Te puede interesar: Dónde ver Lakers vs Warriors HOY en Perú: canal del partido 4 de los play-offs de NBA 2023

El evento deportivo más seguido en el mundo entero donde juegan estrellas mundiales y que tiene como seguidores a grandes personajes relacionados al deporte mundial y Hollywood, se acerca a su etapa final de la conferencia oeste, ya que en el caso de que gane Lakers se enfrentaría al vencedor entre Denver Nuggets vs Phoenix Suns y posteriormente, en la final de la temporada de la NBA ante el ganador de la conferencia este.

El vigente equipo campeón intentará recuperarse de las derrotas y llevar el partido a un sexto juego. Stephen Curry pese a que mantiene una ventaja sobre El ‘Rey’ de 16 encuentros ganados a 10 de James, no ha podido demostrar toda su jerarquía que lo ubica como el mejor triplero de la historia. Mientras que LeBron es el mayor anotador de todos los tiempos, sobre Michael Jordan y Kobe Bryant. Luego de 47 partidos, 20 durante la fase regular, 1 en play-in y 25 por playoffs, el ‘Chef’ y el ‘Rey’ brindarán un espectáculo que marcará un hito en el tiempo.

Dónde ver Los Ángeles Lakers vs Warriors

En un emocionante encuentro que se vivirá como una final, Lakers vs Warriors se enfrentarán a partir de las 21:00 horas (Perú) y para los seguidores de otros países que no podrán estar presentes en el Chase Center, escenario donde se llevará a cabo el encuentro, se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming digital Star Plus para todo Sudamérica.

Te puede interesar: Dónde ver Warriors vs Lakers en Perú HOY: partido 2 de los play-offs de NBA 2023

Asimismo, se podrá seguir el marcador y juego en vivo por NBA League Pass que es una plataforma global, pero para acceder en el Perú y otros países se necesita una suscripción previa de S/. 46.99. En Estados Unidos también se podrá seguir por Sling TV y en España por Movistar+.

Fixture de la conferencia oeste y este de la NBA. (NBA)

Hora de Warriors vs Lakers en Perú y otros países

- Perú / 21:00 horas

Te puede interesar: “Ángelo Campos hizo un pacto”, dijo narrador de ESPN tras tercer gol errado de Atlético Mineiro vs Alianza Lima por Copa Libertadores

- Argentina / 23:00 horas

- Brasil / 23:00 horas

- Uruguay / 23:00 horas

- Chile / 23:00 horas

- Bolivia / 22:00 horas

- Paraguay / 23:00 horas

- Venezuela / 22:00 horas

- Colombia / 21:00 horas

- Ecuador / 21:00 horas

- Estados Unidos (Washington) / 22:00 horas

Posibles alineaciones Lakers vs Warriors

Ambos equipos que se enfrentan por un cupo a la final de la NBA podría aprovechar el mismo quinteto titular que utilizaron en la última semifinal que jugaron donde Lakers amplió su ventaja por 3-1 sobre el conjunto de Warriors.

Los Angeles Lakers: LeBron James, Jarred Vanderbilt, Anthony Davis, Austin Reaves y D’Angelo Russell. DT: Darvin Ham.

Golden State Warriors: Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney, Klay Thompson y Stephen Curry. DT: Steve Kerr.

Stephen Curry y LeBron James se medirán en un quinto partido por un cupo a la final de la conferencia oeste. (Reuters)

Últimos enfrentamientos Lakers vs Warriors

Lakers 104-101 Warriors (08/05/23)

Lakers 127-97 Warriors (06/05/23)

Lakers 127-100 Warriors (04/05/23)

Lakers 117-112 Warriors (02/05/23)

Lakers 113-105 Warriors (05/03/23)

Lakers 124-111 Warriors (23/02/23)

Lakers 109-103 Warriors (11/02/23)

Warriors 123-109 Lakers (18/10/22)

Pretemporada NBA

Lakers 124-121 Warriors (09/10/22)

Liga de verano NBA

Lakers 100-77 Warriors (03/07/22)

Próximos partidos de Golden State Warriors vs Los Ángeles Lakers

Lakers vs Warriors / Por definir / Viernes 12 de mayo

Warriors vs Lakers / Por definir / Domingo 14 de mayo