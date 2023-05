Alejandro Toledo señaló ante la Fiscalía que no sabía de la existencia de las empresas de PPK que tuvieron vinculos con Odebrecht

Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

A pesar de que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) ya comenzó a colaborar con la justicia. Así se desprende de la declaración que brindó en calidad de testigo ante el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, por la investigación que se le sigue al también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2019) por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Te puede interesar: Alejandro Toledo es citado para declarar como testigo en investigación contra PPK por vínculo con Odebrecht

Según una nota el diario Perú 21, Toledo Manrique manifestó ante el fiscal Pérez que no tenía conocimiento que PPK había creado las compañías Westfield Capital y Dorado Asset Management Ltd. De estas dos, la primera tuvo tratos con Odebrecht debido a que realizó asesorías por obras públicas que llegaron a ascender a la suma de US$ 782 mil. Sin embargo, la Fiscalía estima que nunca se llegaron a realizar.

Además, la tesis central del Ministerio Público consiste en que Kuczynski Godard tuvo un papel clave cuando fue primer ministro y ministro de Economía de Toledo Manrique. Él habría sido el enlace entre el exjefe de Estado y Odebrecht para que logre la adjudicación de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica Sur, así como también el proyecto Olmos.

Te puede interesar: Alejandro Toledo será testigo en juicio de PPK: por qué lo citaron y qué deberá responder en el proceso

Precisamente, sobre este caso, la Fiscalía ejecutó un allanamiento en el local donde reside la empresa First Capital y la vivienda del testigo Andrés Milla Comitre, representante legal de la citada compañía. Además, se deslizó que Latin America Entreprise transfirió sumas de dinero a esta empresa provenientes de Rutas de Lima.

La medida se llevó cabo tras declararse fundado el pedido de allanamiento, descerraje y registro domiciliario - con el objetivo de buscar e incautar pruebas - de parte del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

Te puede interesar: Joaquín Ramírez busca anular las incautaciones de sus bienes hechas por la Fiscalía y la Policía

El expediente del caso también comprende otras supuestas transferencias a las tres citadas compañías, entre el 2007 y el 2015 - por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP. - en la cuenta de Kuczynski Godard perteneciente al Banco de Crédito del Perú (BCP).

Estas últimas operaciones, de acuerdo con el Ministerio Público, se realizaron mientras el exmandatario realizó sus dos campañas electorales para llegar a la Presidencia de la República del Perú.

Acusaciones contra Vizcarra

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski negó rencillas personales con Martín Vizcarra. Sin embargo, admitió que conocía del acercamiento entre su exvicepresidente y extitular de Transportes y Comunicaciones - que lo reemplazó en el sillón presidencial tras renuncia en el 2017 - y la excandidata Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular y su principal competidora durante la campaña electoral.

“No tengo nada personal contra él, pero todos saben que él participó de un complot para sacarme; trabajó con la señora [Keiko] Fujimori. Eso es información pública, usando como plataforma que él estaba fuera del país, en Canadá, donde fue a su pedido. No es que aterrizó de casualidad allí”, manifestó en diálogo con RPP.

Agregó que conocía del tema “varias semanas” antes de su remoción del cargo, a través del servicio de Inteligencia, y que “confrontó” a Vizcarra Cornejo exigiéndole lealtad.

“Le dije: ‘Sé que te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la que he tenido reuniones, incluso contigo, y otras que incluso propició el cardenal Cipriani. Sé que has estado anoche con ella, en tal sitio, con el Sr. Chlimper y otros. A mí, como presidente, te pido total lealtad. Si tú quieres sacarme del puesto, dilo en público, no estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos’”, contó.