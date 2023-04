Magaly TV: La Firme: cuánto rating alcanzó la segunda parte del caso Richard Acuña y Camila Ganoza

Magaly TV: La Firme, rating del 11 de abril.

El conflicto de Richard Acuña con su expareja Camila Ganoza ha llamado la atención de más de uno y ha generado una ola de críticas en redes sociales. El lunes 10 de abril, el programa de Magaly Medina emitió un adelanto en el que se revelaba que una conductora de televisión estaba involucrada en un caso de infidelidad y maltrato.

Sin embargo, durante la noche se conoció que se trataba de Richard Acuña, quien era acusado por su expareja y madre de su última hija, Camila Ganoza. La mujer señaló que fue víctima de maltrato durante su relación, además que Acuña comenzó a tomar algunas decisiones con la menor sin consultarle, por lo que le interpuso una denuncia para tener un régimen de visitas.

Aunque en la primera parte solo se habló del tema legal, Magaly Medina anunció que el martes 11 se emitiría la segunda parte del informe en el que se contarían detalles de la relación del excongresista con Brunella Horna. Por esa razón, más de un usuario estaba atento a lo que se contaría, pues se dejó entrever que la modelo se había metido en la relación de Acuña y Ganoza.

¿Cuánto rating alcanzó el programa?

El martes 11 de abril, ‘Magaly TV: La Firme’ compitió con el final de ‘Maricucha 2′ y el estreno de ‘Luz de Luna 3′. Ambas series tienen gran audiencia por lo que sus seguidores estaban a la expectativa de lo que pasaría en este capítulo. Y así sucedió, las producciones de Michelle Alexander se convirtieron en las favoritas de la noche y desplazaron en audiencia al programa de la ‘Urraca’.

En primer lugar quedó ‘Al Fondo Hay Sitio’ con 21 puntos de rating en Lima y 22.1 puntos en Lima +6 ciudades. En segundo lugar quedó el estreno de Luz de Luna con 19.6 puntos en Lima, y 21.1 en Lima +6 ciudades. Continuó en la lista el final de ‘Maricucha 2′ con 16.2 puntos en Lima y 17.8 en Lima +6 ciudades.

Incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente ‘Esto es Guerra’ y ‘Los Milagros de la Rosa’. Finalmente, ‘Magaly TV: La Firme’ alcanzó el sexto lugar con 11.9 puntos de rating en Lima y 11.8 puntos en Lima +6 ciudades. De esta forma, el programa de espectáculos no logró posicionarse entre los primeros espacios.

Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina respondió a Richard Acuña

Luego del primer pronunciamiento de Richard Acuña y posterior defensa de las conductoras de ‘América Hoy’, Magaly Medina salió al frente a hacerle una advertencia. Señaló que no habrá nadie que le impida hablar del tema y que mucho menos pretenda callarla.

Recalcó que es una periodista independiente y por tanto no tiene a quien consultarle sobre las opiniones que vertirá en el programa. Remarcó que no se dejará influenciar por su dinero y poder, por lo que continuará al frente.

“El señor Acuña me confundió con ‘América Hoy’, acá la directora periodística, soy yo, soy totalmente independiente. No soy chupe de nadie, a mí nadie me dice, lo que tengo que hacer o decir, acá yo tengo opinión. Yo no soy geisha de nadie. De repente, el señor Acuña está acostumbrado a tarantear a la gente con su poder, con su dinero y sus influencias, ha sido congresista, su papá tiene plata como cancha”, expresó la presentadora de televisión.