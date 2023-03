Melissa Paredes arremete contra Ethel Pozo y su faceta de actriz: “Cuando no hay talento, no hay”

Melissa Paredes no dudó en opinar sobre la actuación de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′. La exconductora de ‘Préndete’ indicó que estima mucho a la hija de Gisela Valcárcel, no obstante, tenía que ser sincera lo que piensa.

Te puede interesar: Ethel Pozo lamentó quejas de María Pía Copello y aclaró que no están peleadas

Para la modelo, Ethel Pozo no tiene condiciones para actuar. Sin embargo, cree que con la guía de su esposo Julián Alexander (director de la serie), y Michelle Alexander, irá mejorando.

“Les juro que no es para hablar mal, porque el cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno, pero cuando no hay talento, no hay”, indicó Melissa Paredes a la reportera de ‘Amor y Fuego’.

Te puede interesar: Karla Tarazona lamentó salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’: “Me hubiera gustado que se quede”

Cuando la periodista le indicó que nunca la había visto a actuar, pese a que Ethel señaló que había actuado en cine y televisión, Melissa Paredes no dudó en intervenir. “Yo tampoco no la había visto”. La modelo señaló que pensó que era la primera vez que interpretaba un papel.

“Yo he visto, y tampoco es que yo sea la gran actriz. A mí me sale muy natural, creo que he tenido bastante suerte, y creo que a muchas personas les gusta mi forma de actuar. Creo que es un don también, no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?”, señaló sobre el tema.

Te puede interesar: Melissa Paredes manda misil contra Panamericana TV: “El canal es frío”

Como se recuerda, Ethel Pozo fue presentada como el nuevo jale de ‘Maricucha 2′, donde interpreta a Afrodita, expareja de Vicente (Christian Domínguez).

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre este papel?

Ethel Pozo se mostró emocionada de ser parte de esta exitosa producción. Asimismo, indicó que se ha preparado mucho para ser parte de este proyecto.

“Todo el mundo sabe que hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento”, reveló la hija de Gisela Valcárcel.

Respecto a su personaje, la conductora señaló que dará mucho de qué hablar. Además, agradeció por la oportundad.

“Es un giro tremendo, es bien lindo. Estoy tan agradecida con este papel, pero el personaje tiene que caer así, pintado, yo creo que les va a gustar, espero les guste a todo el público. Unirme a ‘Maricucha’ es maravilloso, es un elenco increíble, yo recién entro y me han recibido con los brazos abiertos, estoy contenta”, reveló.