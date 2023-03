Oscars 2023: ¿A qué hora transmitirán en Perú la ceremonia y gala de la premiación?

Este domingo 12 marzo se realizará los Premios Oscars 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California en Estados Unidos. La Academia de Hollywood premiará a las mejores películas, actores, directores, entre otras categorías.

Este año la alfombra roja donde desfilarán las distintas estrellas del cine mundial ya no será roja, sino de color champagne, algo inaudito, pues los figuras de Hollywood llevan haciendo su paso por este glamoroso camino de color bermellón desde 1961.

¿A qué hora se transmitirá la ceremonia en el Perú?

Si eres fanático del séptimo arte y no te quieres perder las películas y actores galardonados. Estos son los horarios:

México: 19:00 horas.

Perú: 20:00 horas.

Ecuador: 20:00 horas.

Colombia: 20:00 horas.

Bolivia, Venezuela: 21:00 horas.

Estados Unidos (Florida): 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas.

Uruguay: 22:00 horas.

Paraguay: 22:00 horas.

Chile: 22:00 horas.

Brasil: 22:00 horas.

¿A qué hora se podrán ver a los actores en la alfombra roja?

Desde las 17:30 horas se podrá ver también la llegada de los invitados más prestigiosos y nominados de la industria de la cinematografía a la alfombra ‘roja’.

¿Dónde ver los Oscars 2023 en Perú?

En nuestro país y en los demás países de Latinoamérica, los Oscars 2023 se transmitirán a través de la señal de TNT. El público también podrá verlo vía online mediante HBO Max.

¿Qué canal transmitirá los Oscars 2023 en el Perú?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 102 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD

Claro TV: Canales 53 SD y 1504 HD

Star Globalcom: Canal 21

¿Dónde se podrá ver en vivo los premios de la Academia?

Los premios del cine se podrá ver en la cuenta de Youtube de los Oscars 2023. Y en Estados unidos, los Oscars 2023 pueden ser vistos a través de la cadena ABC.

¿Quién será el presentador de los Oscars 2023?

Esta vez, la ceremonia de los premios Óscar 2023 estará cargo del cómico Jimmy Kimmel, quien presentará y pondrá su cuota de humor. El presentador de 55 años es también actor, guionista y productor de televisión. Además, no faltarán otros invitados de la industria para presentar las categorías.

Los nominados son:

La gran favorita es la cinta ‘Todo a la vez en todas partes’, que presume de 11 nominaciones, dos más que ‘Almas en pena de Inisherin’ y la alemana ‘Sin novedad en el frente’. Por otra parte, la actriz hispanocubana Ana de Armas está nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en ‘Blonde’.

Mejor película

“Todo a la vez en todas partes”

“Sin novedad en el frente”

“Avatar: el sentido del agua”

“Almas en pena de Inisherin”

“Elvis”

“Los Fabelman”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“El triángulo de la tristeza”

“Ellas hablan”.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Mejor dirección

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por “Todo a la vez en todas partes”

Martin McDonagh por “Almas en pena de Inisherin”

Steven Spielberg por “Los Fabelman”

Todd Field por “Tár”

Ruben Östlund por “El triángulo de la tristeza”.

Director Steven Spielberg holds the Honorary Golden Bear Award for Lifetime.

Mejor actor

Austin Butler (“Elvis”)

Colin Farrell (“The banshees of inisherin”)

Brendan Fraser (“The whale”)

Paul Mescal (“Aftersun”)

Bill Nighy (“Living”)

Mejor actriz

Cate Blanchett (“Tár”)

Ana de Armas (“Blonde”)

Andrea Riseborough (“To Leslie”)

Michelle Williams (“The Fabelmans”)

Michelle Yeoh (“Everything everywhere all at once”)

Ana de Armas attends the 29th Screen Actors Guild Awards. REUTERS/Aude Guerrucci

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan por “Todo a la vez en todas partes”

Brendan Gleeson por “Almas en pena de Inisherin”

Brian Tyree Henry por “Causeway”

Judd Hirsch por “Los Fabelman”

Barry Keoghan por “Almas en pena de Inisherin”.

Brendan Gleeson attends the 29th Screen Actors Guild Awards.. REUTERS/Aude Guerrucci

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis por “Todo a la vez en todas partes”

Stephanie Hsu por “Todo a la vez en todas partes”

Angela Bassett por “Black Panther: Wakanda forever”

Hong Chau por “La ballena”

Kerry Condon por “Almas en pena de Inisherin”.